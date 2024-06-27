المؤتمر: حملة «حياة كريمة» للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة تُعد الأكبر في مصر

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن إطلاق مؤسسة «حياة كريمة» حملة وطنية شاملة لترشيد استهلاك الطاقة ودعم البيئة تحت شعار «استهلاك أقل.. تأثير كبير»، يدل على أن المواطن شريك أساسي في معادلة الحل بالمجتمع، مشيرا إلى أن الترشيد أصبح الحل الوحيد للخروج من أزمة الطاقة الحالية.

حملة «حياة كريمة» للتوعية بأهمية ترشيد الطاقة تُعد الأكبر في مصر

في بيان صحفي، أضاف السعيد، أن الحملة التي أطلقتها مؤسسة «حياة كريمة» تُعد الأكبر من نوعها في مصر، وتستهدف رفع مستوى الوعي بأهمية ترشيد الطاقة وتأثيرها الإيجابي على البيئة والمجتمع، وتحفيز المواطنين والمؤسسات على تبني سلوكيات وممارسات مستدامة، مؤكدا أن الأمر أصبح ضروريا، ولم تعد هناك رفاهية للعمل جديًا على ترشيد استهلاك الكهرباء، لا سيما في ظل الارتفاع الكبير الذي تشهده البلاد من ارتفاع درجات الحرارة خلال الآونة الأخيرة.

التغيرات المناخية أصبحت تُشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين

وأكد، أن التغيرات المناخية أصبحت تُشكل خطورة كبيرة على حياة المواطنين، وهذا الأمر أصاب العديد من الدول، ولكل دولة سياستها في التعامل مع الأمر، ولكن الجميع يتفق على أن التغيرات المناخية أثرت بصورة كبيرة على قطاع الطاقة بمختلف دول العالم خلال السنوات الأخيرة ويشكل أزمة حقيقية في واحد من أهم وأبرز القطاعات الخدمية للمواطنين.