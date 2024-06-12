جامعة طنطا تحصل على المرتبة 66 عالميا في معيار الطاقة النظيفة

أعلن الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، عن حصول الجامعة على الترتيب 601-800 عالميًا، والفئة الرابعة محليًا بين الجامعات المصرية، في تصنيف التايمز لتأثير الجامعات لعام 2024 مع معدل زيادة في عدد الجامعات العالمية المشاركة عن العام السابق، لتصل إلى 1963 جامعة مصنفة على مستوى العالم، بينها 46 جامعة مصرية تم تصنيفها لهذا العام.

تحقيق أهداف ومعايير التنمية المستدامة

وأكد «ذكي» أن ظهور الجامعة في هذا التصنيف يعد إنجازًا استثنائيًا، ويعكس مدى التزام الجامعة بتحقيق أهداف ومعايير التنمية المستدامة الـ17، التي تبنتها الجامعة خلال الأعوام الماضية، ويعزز من استراتيجية جامعة طنطا لدعم رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العملي، موجها الشكر لجميع فرق العمل بمختلف الإدارات بالجامعة والكليات على جهودهم المبذولة لتحقيق هذا الإنجاز.

وأضاف رئيس الجامعة، أن الجامعة حصلت على المرتبة 66 عالميًا في معيار «الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة - SDG7» من بين الجامعات العالمية المشاركة في هذا المعيار، ما يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها الجامعة في مجالات الاستدامة والطاقة المتجددة.

وتعتمد منهجية تصنيف THE Impact على تقييم الجامعات بناءً على أهداف التنمية المستدامة باستخدام مؤشرات مدروسة تشمل البحث والإدارة والتواصل والتعليم، حيث تقوم جهة التصنيف بالتقييم من خلال حساب المتوسط بين ترتيب كل من العام الحالي والعام السابق، تسعى جامعة طنطا باستمرار إلى تحسين أدائها وتطوير استراتيجياتها لتحقيق مزيد من التقدم، وذلك ضمن رؤيتها الاستراتيجية لدعم رؤية مصر 2030.

منهجية تصنيف تايمز

وتعتمد منهجية تصنيف تايمز لتأثير الجامعات على تقييم الجامعات وفقا للمؤشر الرئيسي والخاص بهدف التنمية المستدامة رقم 17 المتعلق بعقد الشراكات لتحقيق الأهداف ويمثل الوزن النسبي له 22% من التقييم، بالإضافة إلى أعلى ثلاثة مؤشرات ويمثل الوزن النسبي لكل منها 26% من إجمالي التقييم.