تشغيل مجمع مواقف السرفيس الحضاري الجديد بالبوهي لخدمة أهالي الجيزة

أعلن اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، عن بدء تشغيل مجمع مواقف البوهي الجديد بحي إمبابة، لخدمة حركة تنقل المواطنين وإحكام السيطرة علي منظومة السرفيس سواء على مستوى المحافظة بشكل عام أو بقطاع شمال الجيزة.

وأوضح أن مجمع مواقف البوهي مغطي بمظلات وتندات، ومزود بمقاعد للجلوس وأنظمة مراقبة حديثة وكاميرات ومدخل ومخرج، لإحكام السيطرة علي عملية خروج ودخول السيارات إلى جانب مخرج للطوارئ وبرج تحكم ودورات المياه والكافيتريا وشاشات، لعرض خطوط السير لسيارات السرفيس.

انتظام العمل داخل مجمع المواقف الجديد

وشدد على جهاز السرفيس والنقل الجماعي بمتابعة انتظام العمل داخل مجمع المواقف الجديد وتكليف مختصين لإدارته وتشغيله بانضباط، والتأكد من التزام السائقين بالتعريفات المحددة، لخطوط السير مع اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيال المخالفين، مع مراعاة إجراء الصيانات الدورية للحفاظ على كفاءته.

تسهيل حركة التنقل

وأكد أن المحافظة حريصة على التوسع في إنشاء مواقف السرفيس المطورة، للقضاء على المواقف العشوائية، وتوفير مواقف حضارية للمواطنين وتسهيل حركة التنقل لهم، مع إضافة خطوط سير جديدة تخدم أكبر قطاع ممكن.

وأشار محافظ الجيزة إلى أنه جرى تكليف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن باستغلال عدد من المواقع أسفل الكباري لتخصيصها كساحات انتظار للسيارات للقضاء على الانتظار الخاطئ، لتيسير الحركة المرورية.