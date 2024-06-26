نتيجة تنسيق الثانوي الصناعي والمهني بمحافظة الجيزة 2024 حسب المدرسة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، نتيجة تنسيق المدارس الفنية تعليم صناعي ومهني نظام 3 سنوات للعام الدراسي 2024-2025، بعد اعتماد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لمجاميع درجات التنسيق بمدارس جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة.

نتيجة تنسيق المدارس الفنية تعليم صناعي ومهني

جاءت نتيجة تنسيق المدارس الفنية تعليم صناعي ومهني نظام 3 سنوات بالإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، على النحو التالي:

1- إدارة شمال الجيزة

مدرسة طباعة إمبابة الثانوية الصناعية (230 درجة)

مدرسة إمبابة الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري 220 درجة

مدرسة أحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات (235 درجة)

2- إدارة جنوب الجيزة

مدرسة الجيزة الثانوية الصناعية بنات (220 درجة)

مدرسة الميدان الثانوية الصناعية بنات للعام (220 درجة) - والمهني (215 درجة)

3- إدارة العمرانية

مدرسة الجيزة الكهربائية بنين نظام عام (235 درجة) - مهني (230 درجة)

4- إدارة العجوزة

مدرسة طلعت حرب الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري بنات (220 درجة)

5- إدارة الهرم

مدرسة طباعة الهرم (210 درجات)

6- إدارة منشأة القناطر

مدرسة نكلا الثانوية الصناعية عام (210 درجات)

مدرسة وردان الثانوية الصناعية عام (220 درجة)

7- إدارة أوسيم

مدرسة أوسيم الثانوية الصناعية المشتركة بصيدا والقراطين (225 درجة)

8- إدارة كرداسة

مدرسة أبو رواش الثانوية الصناعية عام (220 درجة) - مهني (215 درجة)

9- إدارة أبو النمرس

مدرسة المنوات الثانوية الصناعية بنات (220 درجة)

10- إدارة الحوامدية

مدرسة الحوامدية الثانوية الصناعية بنات (220 درجة)

مدرسة الحوامدية الفنية للتعليم المزدوج (يتم اختيار 40 طالبا حاصلين على اعلى الدرجات بالشهادة الإعدادية بعد اجتياز الاختبارات)

مدرسة الفصول الملحقة على التعليم المزدوج (210 درجة)

11- إدارة البدرشين

مدرسة الشهيد طيار محمد بهجت شقير بنين للتأسيس العسكري عام (220 درجة) - مهني (215 درجة)

مدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات عام (220 درجة) - مهني (215 درجة)

12- إدارة العياط

مدرسة ناصر الثانوية الصناعية بنين (220 درجة)

المدرسة الثانوية المهنية فصول ملحقة مهني (للحاصلين على الشهادة الاعدادية المهنية)

مدرسة العياط الثانوية الصناعية بنات (220 درجة)

مدرسة طهما الثانوية الصناعية بنات (220 درجة)

13- إدارة الصف

مدرسة الصف الثانوية الصناعية لتأسيس العسكري بنين (220 درجة)

مدرسة الصف الثانوية الصناعية بنات (220 درجة)

مدرسة الصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة عام (200 درجة) - مهني (195 درجة)

14- إدارة أطفيح

مدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الثانوية الصناعية بنين عام (220 درجة) - (مهني 200).

مدرسة الكداية الثانوية الصناعية عام (220 درجة) - مهني (215 درجة)

مدرسة القبايات الثانوية الصناعية (220 درجة)

15- إدارة الواحات البحرية

مدرسة الباويطي الثانوية الصناعية (185 درجة)

مدرسة المناجم الثانوية الصناعية بنين (185 درجة)

مدرسة القبايات التجارية المشتركة (200 درجة)

مدرسة البرمبل الثانوية التجارية (200 درجة)

مدرسة فاطمة الزهراء التجاري بنين (200 درجة)

مدرسة خدمات الباويطي التجارية المشتركة (150 درجة)