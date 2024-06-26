توصيل 780 وصلة مياه للمواطنين بالتعاون مع المجتمع المدني في الجيزة

أكد المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أهمية تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوصيل مرفق مياه الشرب للأسر الأولى بالرعاية في قرى ونجوع محافظة الجيزة، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

تعاون مع جمعيات أهلية

وأوضح بدوي في تصريحات صحفية، أنّ عام 2023 والنصف الأول من 2024، شهدا توصيل مياه الشرب لـ780 من الأسر الأولى بالرعاية، بتعاون بين الشركة والعديد من الجمعيات الأهلية، وشملت تركيب 238 وصلة مياه بالتعاون مع مؤسسة أبواب الخير، 181 وصلة بالتعاون مع مؤسسة وسيلة، 143 وصلة بالتعاون مع مؤسسة محبي خاتم المرسلين، 100 وصلة بالتعاون مع مؤسسة رسايل اليتيم، 47 وصلة بالتعاون مع مؤسسة قلوب نابضة، 41 وصلة بالتعاون مع جمعية الجسد الواحد، 30 وصلة بالتعاون مع جمعية حق الفقير، بقرى كفر عمار، كفر جرزا، عزبة جورين، زاوية أبوسويلم، كفر تركي، البرغوثي، ميت القائد، فيشر، المتانيا بمركز العياط، وقرى الصف البلد، عزبة السلام، عرب الشيخ هليل، عرب النمايرة، نجوع العرب، الفهميين، الحي، الديسمي، الجزيرة الشقراء، اسكر، بمركز الصف، وقرىمنية الرقة، مسجد موسى، الرقة القبلية ، كفر قنديل، الرقة البحرية بمركز أطفيح، وقرية برطس بمركز أوسيم.

توفير كوب مياه نظيف

ولفت رئيس مياه الجيزة، إلى أنّ الشركة تعمل جنبا إلى جنب مع الجمعيات الأهلية من خلال إدارة المشاركة المجتمعية في سبيل توفير كوب مياه نظيف للأسر، حيث يتم إجراء مسوحات مجتمعية، وتقديم معلومات شاملة عن الأسر، وعمل أبحاث ميدانية من شأنها دراسة الحالات الإجتماعية؛ لضمان توصيل المياه للأسر المستحقة.

وأكد أنّ الشركة لا تألوا جهدا لدعم الجمعيات الأهلية عن طريق تسهيل إجراءات التعاقد للمستفيدين وتخفيض رسوم اشتراك خطوط المياه، مثمّنا دور الشراكة المجتمعية في تطوير حياة المواطن بقرى الريف المصري.