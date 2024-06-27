مصاريف الجامعة البريطانية 2024-2025 لطلاب الثانوية العامة

أكدت مصادر في المجلس الأعلى للجامعات الحكومية والخاصة ووزارة التعليم العالي والبحث العليم، أنه جرى الاستعدادات لتنسيق الجامعات 2024 بمختلف الكليات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس، كاشفة عدد من المعلومات حول رسوم الجامعات المختلفة.

وأعلنت بعض الجامعات المصروفات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، منها مصاريف الجامعة البريطانية 2024-2025 وكلياتها، للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

مصاريف الجامعة البريطانية 2024-2025

ونستعرض مصاريف الجامعة البريطانية 2024-2025 وفقا للموقع الرسمي للجامعة، وكذلك الفئات المخصص لها نسب التخفيض وغيرها:

المصروفات بالجنيه للطلاب المصريين

وقالت الجامعة وفقاً لتقرير صادر عنها، أنها تضم 11 كلية متخصصصة في العديد من البرامج الدراسية التي تلبي احتياجات ومتطلبات سوق العمل وتحقق أهداف ومتطلبات الجمهورية الجديدة، حيث تضم كليات طب الأسنان وكلية الهندسة، وكلية هندسة الطاقة والبيئة، وكلية طب الأسنان، وكلية التمريض، وكلية القانون، وكلية الإعلام والاتصال، وكلية الفنون والتصميم، وكلية الصيدلة، كلية نظم المعلومات وعلوم الحاسب، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، كلية الآداب والإنسانيات، وتكون المصروفات الدراسية بالجنيه المصري للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية.