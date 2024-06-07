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إيمي سمير غانم تخلع الأسود في آخر ظهور.. ما السر؟

كتب:

أميرة عزالدين
03:12 م | الجمعة 07 يونيو 2024
إيمي سمير غانم

إيمي سمير غانم

منذ وفاة كل من الفنان سمير غانم والفنانة دلال عبدالعزيز، لم يفارق الحزن الفنانة إيمي سمير غانم وشقيقتها الفنانة دنيا سمير غانم، على فراق والديهما، خاصة أنهما كانتا تتعلقان بهما لدرجة كبيرة، خاصة إيمي، التي استمرت لشهور طويلة ترتدي اللون الأسود في كل فعالية أو ظهور لها، رغم أنها كانت تطل في مناسبات معدودة لرغبتها في الانعزال لفترة طويلة.

إيمي سمير غانم في زفاف جميلة عوض

فاجأت إيمي سمير غانم جمهورها ومحبيها في الساعات القليلة الماضية، بظهورها بإطلالة مُبهجة خلال حضورها حفل زفاف الفنانة جميلة عوض، برفقة زوجها الفنان حسن الرداد، والمنتج أحمد السبكي وعائلته، حيث تجمعهما علاقة صداقة قوية على المستوى العائلي.

فستان إيمي سمير غانم

تألقت إيمي سمير غانم فى حفل الزفاف، باختيارها فستان من اللون النبيتي، واعتمدت خلاله «الأوف شولدر»، ما جعلها تخطف الأنظار بقوة لجمالها ورشاقتها، حيث ظهرت عليها ملامح السعادة والارتياح، والتقطت العديد من الصور التذكارية مع العروسين وأصدقائهما من الوسط الفني.

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