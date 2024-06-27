دار الكتب تعلن موعد ومحاور مؤتمر تحقيق التراث.. الإسكندرية تتصدر

أعلنت دار الكتب والوثائق القومية برئاسة الدكتور أسامة طلعت، انعقاد المؤتمر السنوي الرابع لمركز تحقيق التراث حول تراث مدينة الإسكندرية، يومي 24 و25 سبتمبر المقبل.

محاور مؤتمر تحقيق التراث

ينعقد المؤتمر برئاسة الدكتور أيمن فؤاد سيد أستاذ التاريخ الإسلامي والحضارة، وخبير المخطوطات وعضو اللجنة العلمية لمركز تحقيق التراث، ويرتكز على عدة محاور:

1ـ الإسكندرية عاصمة مصر في العصرين البطلمي والروماني.

2ـ مكتبة الإسكندرية القديمة تاريخها وأهميتها.

3ـ الإسكندرية زمن الفتح العربي الإسلامي.

4ـ الإسكندرية مركز المقاومة السُنيِّة في العصر الفاطمي.

5ـ الإسكندرية مركز التقاء حُجَّاج المغرب والأندلس.

6ـ الإسكندرية والحملات الصليبية.

7ـ الإسكندرية في عصر دولة سلاطين المماليك.

8ـ الإسكندرية في كتابات المؤرِّخين والرَّحالة المسلمين.

9ـ الإسكندرية في كتابات الرَّحالة الأوربيين.

10ـ الإسكندرية مدينة «كوزموبوليتانية» في حوض البحر المتوسط.

11ـ المعالم التاريخية في مدينة الإسكندرية.

12ـ استعادة مكتبة الإسكندرية في العصر الحديث.

المشاركة في مؤتمر تحقيق التراث

يستقبل مركز تحقيق التراث التابع للإدارة المركزية للمراكز العلمية بدار الكتب والوثائق القومية، ملخصات الأبحاث بشرط أن يرتبط ملخص البحث بأحد محاور المؤتمر، ولا يزيد حجمه عن 3 صفحات، تكتب بنوع خط Simplified Arabic؛ المتن بنط (14)، والحواشي بنط (12)، والعناوين الفرعية بخط أسود، وترفق السيرة الذاتية للباحث مع ملخص البحث.

وتستقبل ملخصات البحوث حتى 15-7-2024 عبر البريد الإلكتروني الخاص بأعمال المؤتمر، وعنوانه: Eltorath36955@gmail.com

ويعلم الباحثين بمدى قبول ملخصات بحوثهم فور الانتهاء من تحكيمها، وترسل البحوث كاملة بصيغة word عبر البريد الإلكتروني للمؤتمر قبل 1-9-2024.