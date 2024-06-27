في ذكرى وفاة محرم فؤاد.. كيف تحدث عن علاقته مع بليغ حمدي؟

22 عامًا تمر على ذكرى وفاة الفنان محرم فؤاد، الذي غاب عن الحياة في مثل هذا اليوم 27 يونيو عام 2002، بعد مشوار فني طويل بدأه من خلال شاشة السينما، وأولى أفلامه حسن ونعيمة مع سعاد حسني، قبل نهاية الخمسينيات من القرن الماضي.

قدم محرم فؤاد خلال مشواره الفني 13 فيلما، بخلاف الحفلات والأغاني الشهيرة التي حققت نجاحًا كبيرًا، تعاون فيها مع كبار الشعراء والملحنين، وحسب لقاء تليفزيوني نادر له، كان للملحن بليغ حمدي معه نصيب الأسد.

وأشار محرم فؤاد إلى أنه وبليغ حمدي، تربطهما علاقة قوية منذ الصغر لنشأتهما سويًا، متابعًا: «تربينا معًا وبدأنا مشوار الفن في نفس الوقت، لذا عندما أقوم بالغناء من ألحانه، يكون لدي شعور بأنها حِتة مني، لأنه بالفعل حِتة مني ومن كياني».

ذكريات الصبا

استطرد بقوله: «بليغ حمدي بالنسبة لي أكثر من أخ، ولنا سويًا ذكريات من سن الصبا، تذوقنا المُر مع بعض، ومشقة الكفاح ولذته وحلاوة النجاح، وأخواته إخوتي والعكس كذلك».

ألحان متجددة

وأوضح أنه قدم الكثير مع بليغ حمدي سواء أغاني الأفلام، أو اسطوانات أو حفلات غنائية وأغاني وطنية ومسرحيات، واصفًا إياه بأنه ملحن لا يخاصمه الوحي وخياله حاضرًا ومتجدد، وجميع ألحانه محببة إلى قلبه وروحه وبها إبداع، مثل أغاني تعب القلوب وكله ماشي وأدي حالك وياغزال إسكندراني و5 سياحة والحب الأولاني.