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انضمام اتحاد الكيانات الشبابية لحملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الطاقة

كتب:

محمد أباظة
11:07 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
حملة «حياة كريمة»

حملة «حياة كريمة»

أعلن اتحاد تنظيم الكيانات الشبابية بوزارة الشباب والرياضة انضمامه للحملة الوطنية لتوفير الطاقة ودعم البيئة، وذلك في إطار الالتزام الوطني بدعم جهود الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة.

حملة «حياة كريمة» لترشيد استهلاك الطاقة

وثّمن اتحاد الكيانات الشبابية، في بيانه، الدور الرائد لمؤسسة حياة كريمة في إطلاق هذه الحملة الهامة، والتي تعكس رؤية استراتيجية لتعزيز الوعي البيئي والمسؤولية الاجتماعية بين المواطنين، وتأتي هذه المبادرة في وقت حرج يتطلب منا جميعًا العمل بجدية على تقليل الاستهلاك المفرط للطاقة والمحافظة على مواردنا الطبيعية.

ترشيد استهلاك الطاقة

وذكر الاتحاد، أن انضمام الكيانات الشبابية لهذه الحملة يعكس إيمانه الراسخ بأهمية توعية الشباب والمجتمع بأهمية ترشيد الطاقة وتبني ممارسات مستدامة تسهم في الحفاظ على بيئتنا وتحسين جودة الحياة للجميع.

ويدعو جميع الشباب والمؤسسات الشبابية للانضمام إلى هذه الحملة والمساهمة في نشر الوعي والتثقيف حول أهمية الحفاظ على الطاقة والبيئة.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.