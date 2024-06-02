موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 في محافظة القليوبية.. اعرف الرابط

أعلنت مديرية التربية والتعليم موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 في محافظة القليوبية، وحددت رابط التسجيل للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال «kg1» و«kg2» للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك لأولياء أمور الأطفال الراغبين في التقديم للمستويين الأول والثاني بالمدارس الرسمية التجريبية للغات والمدارس الحكومية.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 في محافظة القليوبية

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، في بيان، موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 في محافظة القليوبية، والذي ينطلق اعتبارا من السبت الماضي الاول من يونيه الجاري ويستمر حتي الاحد 30 يونيو الجاري.

طريقة تقديم المدارس التجريبية 2024 محافظة القليوبية

وأوضح بيان مديرية التعليم أنه خلال موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 بالقليوبية يمكن اتباع الخطوات التالية للتسجيل كالتالي:

- التسجيل من خلال ولي الأمر فقط.

- ضرورة التأكد من إدخال الرقم القومي للطفل بكل دقة، حتى يتم حساب سن الطفل الفعلي في أول اكتوبر 2024 إلكترونيا.

- الالتزام بالمربع السكني لكل مدرسة.

- الرقم القومي لا يكرر ولكن يمكن تعديل ما تم تسجيله.

- الحد الأدنى للتقدم بالسنة الأولى لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذي تم تسجيله.

رابط تقديم المدارس التجريبية 2024 بالقليوبية

وأوضحت مديرية التعليم، أنه يمكن التسجيل للتقديم في المدارس التجريبية الرسمية واللغات بمحافظة القليوبية فقط على الرابط التالي من هنا.

كما يمكن التقديم بالمدارس الحكومية عربي من هنا.

وأشارت المديرية إلى أن التقديم يكون مرة واحدة فقط، وعلى ولي الأمر طباعة إخطار التقديم لمراجعة المدرسة بهذا الإخطار، ومتابعة نتيجة التنسيق بعد إعلان التنسيق، وفي أول يوليو المقبل يتم تجهيز الملف الورقي متضمنا استمارة التقديم الإلكترونية.