موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 بمحافظة الشرقية.. رابط التسجيل

اعتمد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 بمحافظة الشرقية لمرحلة رياض الأطفال، في مدارس التجريبية والمتميزة للغات في العام الدراسي المقبل.

موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 بمحافظة الشرقية

وأوضح محافظ الشرقية، أنّ موعد تقديم المدارس التجريبية 2024 بمحافظة الشرقية، بدأ منذ الأمس، ويستمر لمدة شهر حتى 30 يونيو المقبل.

طريقة تقديم الأوراق للالتحاق بالمدارس التجريبية

ويستعد الكثير من أولياء الأمور لتقديم أوراق أبنائهم للالتحاق بالمدارس التجريبية الموزعة، في جميع مراكز المحافظة الـ19، وذلك على النحو التالي:

- يدخل ولي الأمر إلى موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من هنا.

- يسجل ولي الأمر الدخول أو يبدأ في إنشاء حساب جديد.

- يدخل ولي الأمر كلمة المرور والرقم التعريف الشخصي.

- يختار ولي الأمر من الصفحة الرئيسية أيقونة «تسجيل طلبات التقدم إلكترونيًا لمرحلة رياض أطفال».

- كتابة جميع المعلومات المتعلقة بالطفل والوالدين والعنوان بشكل صحيح.

- يدخل ولي الأمر رغباته حسب المدارس المتاحة له من القريب إلى البعيد، ثم يحفظ البيانات التي ادخلها.

- وأخيرًا، تظهر نتيجة الطلب على موقع الوزارة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اعتمد الإجراءات والقواعد المنظمة للتقدم للصفوف الأولى من المراحل التعليمية المختلفة؛ للعام الدراسي 2024/ 2025، وذلك للتيسير على أولياء الأمور ولحسن سير وانتظام العملية التعليمية.