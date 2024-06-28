مميزات التكييفات المحمولة.. «تكلفة مخفضة وبرودة هواء قوية»

مع درجات الحرارة العالية التي تشهدها أنحاء الجمهورية كافة، وارتفاع نسبة الرطوبة، يقبل كثيرون على شراء التكييفات لتلطيف الأجواء والشعور بالترطيب والانتعاش، وتتجه أنظار الكثيرين إلى شراء التكييفات المحمولة نظرًا لكونها أقل في التكلفة وأسرع في تبريد الهواء، وهي عبارة عن نظام محمول قائم بذاته يعمل على تبريد الغرفة الواحدة، وعادة ما توضع على الأرض إذ يأتي معها مجموعة من أدوات التثبيت.

مميزات التكييفات المحمولة

مميزات عديدة تتضمنها التكييفات المحمولة، إذ تعمل عن طريق بطاريات يجري شحنها لإعادة استخدامها في كل مرة، إذ تكون مدة تشغيلها 3 ساعات، وتتميز بصغر حجمها الذي يصل إلى نصف كيلو فقط.

وتتميز التكيفات المحمولة أنها لا تحتاج إلى التثبيت في مكان واحد مثل العادية، ويمكن نقلها من غرفة لأخرى، وتحاكي نفس برودة هواء التكييفات المركزية، وتكلفتها قليلة إذ تبدأ أسعارها من 400 جنيه، وذلك لأنها مصنوعة للاستخدام الشخصي أو المكتب، وفق مجلة «فوربس».

نصائح للحفاظ على التكييفات المحمولة

ولضمان استمرار تشغيل مكيف الهواء المحمول بكفاءة، من الضروري إجراء الصيانة الدورية لها وتتضمن تنظيف فلتر الهواء أو استبداله لمنع الغبار والحطام من انسداد الوحدة، ما قد يقلل من كفاءة التبريد وجودة الهواء، خاصة أنّ معظم الوحدات تحتوي على مرشحات قابلة للغسل، ويجب تنظيفها كل أسبوعين خلال فترات الاستخدام المكثف.