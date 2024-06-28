عشان تلحق الخطبة.. موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات

ينتظر جمعوع المسلمين يوم الجمعة من كل أسبوع لأداء صلاة الجمعة في المسجد جماعة، حتى يستطيعون نيل فضلها العظيم، ويختلف موعد الصلاة بشكل مستمر، بالإضافة إلى فروق التوقيت بين المحافظات.

موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات

ونستعرض موعد صلاة الجمعة اليوم في المحافظات، وفقا للموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة.

- موعد صلاة الجمعة في القاهرة: الساعة 12:58 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الإسكندرية: الساعة 01:04 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في العاصمة الإدارية الجديدة: الساعة 12:56 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في المنصورة: الساعة 12:58 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الزقازيق: الساعة 12:57 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في بني سويف: الساعة 12:59 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في المنيا: الساعة 01:00 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في أسيوط: الساعة 12:59 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في سوهاج: الساعة 12:56 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في قنا: الساعة 12:52 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في أسوان: الساعة 12:52 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في سفاجا: 12:48 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في مطروح: الساعة 01:14 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الفيوم: الساعة 01:00 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في العلمين: الساعة 01:07 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في مرسى علم: الساعة 12:39 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في بورسعيد: الساعة 12:50 مساء.

- موعد صلاة الجمعة في الأقصر: الساعة 12:48 مساء.