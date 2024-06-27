جامعة جنوب الوادي تحتل المركز الـ46 إفريقيا في التصنيف الأمريكي «US News»

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وجود الجامعة في التصنيف الأمريكي «US News» لعام 2024، إذ احتلت المرتبة 1049 عالميًا من بين 1822 جامعة، لتصبح الجامعة في الترتيب 46 إفريقيا و19 محليا بهذا التصنيف.

تصنيف تخصص العلوم الهندسية للعام الثاني

وأضاف رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة أدرجت في تخصص الموضوعات بنفس التصنيف في تخصص العلوم الهندسية للعام الثاني، حيث احتلت المرتبة 802 دولياً و33 إفريقيا و15 محليا.

وتابع: أدرجت الجامعة فى تخصص الكيمياء لأول مرة بالتصنيف بمرتبة متقدمة 938 عالميا و34 إفريقيا و16 محليا، لتحصد مراكز متقدمة مقارنة بالعام الماضي.

وقدّم رئيس الجامعة رسالة شكر لفريق عمل التصنيف الدولي بالجامعة على جهودهم وإبراز جهود الجامعة دوليا في مختلف الأنشطة، مشيرًا إلى أنه تم اختيار الفريق بناءً على خبراته الدولية في قواعد البيانات وتلك الممارسات.

أهمية التصنيف الأمريكي

وقال الدكتور حمودة محمد دردير، باحث في جامعة جنوب الوادي، ومسؤول التصنيف، في بيان، أن أهمية التصنيف الأمريكي تتمثل في أنه يتضمن مؤشرات للجامعات والمؤسسات الأكاديمية في التقييم والذي تعتمد على عدة معايير ترتكز في الأساس على السمعة المحلية والعالمية، والبحوث المنشورة وأثرها، والتعاون الدولي.

وأضاف أن التصنيف الأمريكي يتضمن عدة معايير يتم تقييم المؤسسات الأكاديمية عليها وأهمها: سمعة البحوث الدولية 12.5% وسمعة البحوث بالمنطقة 12.5% ونشر البحوث 10% وتأثير الاستشهادات البحثية 10% ومجمل الاستشهادات 7.5 % وعدد البحوث التي تضمنت في أفضل 10 % استشهادات 22.5% والتعاون الدولي 5% وبعض المعايير الأخرى.