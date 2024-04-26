جامعة جنوب الوادي تشكل غرفة عمليات وتلغي جميع الرحلات بسبب الطقس السيئ

أعلن الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة اتخذت التدابير اللازمة لمواجهة حالات عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، المنتظر أن تتعرض لها البلاد من اليوم حتى بعد غد الأحد، وكذلك السيول في حال سقوطها.

تشكيل غرفة العمليات في جامعة جنوب الوادي

ووجه رئيس الجامعة، بتشكيل غرفة عمليات لمواجهة هذه الطواريء، وإلغاء جميع الرحلات العلمية ومأموريات العمل خلال هذه الفترة.

وفي السياق نفسه، اجتمعت لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، بناء على توجيهات رئيس الجامعة، برئاسة الدكتور محمد سعيد عبد الله، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بحضور طروب طلبة، أمين الجامعة المساعد، وأمناء كليات الجامعة والمستشفيات الجامعية والمدن الجامعية، ومدير عام الأمن الجامعي والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، ومسؤول الدفاع المدني، وعضو لجنة الأزمات والكوارث بالجامعة، لمناقشة كيفية مواجهة الأمطار المحتمل سقوطها خلال الأيام المقبلة.

استعدادات لمواجهة السيول

وتطرق الاجتماع إلى الاستعدادات التي يمكن أن تنفذها اللجنة لمواجهة السيول، حال سقوطها، مع التأكيد على معاينة أسطح مباني الكليات والمدن الجامعية، وكذلك لوحات الكهرباء، والتأكيد على عدم استخدام أجهزة التكييف أثناء الرياح الشديدة، وإحكام غلق خزانات المياه من الأعلى، حتى لا تتمكن التربة من الدخول بالخزانات، والتأكيد المشدد على وجود مفاتيح أبواب الطوارئ بجميع المباني، وعدم استخدام المصاعد أثناء الأزمات والكوارث، تحسبا لانقطاع التيار الكهربائي، ووضع أرقام الطوارئ بالجامعة في كل مكان.

كنا ناقش الاجتماع، متابعة مخر السيول وتعبئة أجولة رمل، تفاديا للسيول أمام مباني الكليات والمستشفيات الجامعية.