رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

رسميا.. تنسيق مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 في أسيوط

كتب:

أحمد أبوضيف
03:01 م | الخميس 27 يونيو 2024
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

كشفت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني تفاصيل تنسيق مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 بأسيوط رسميا، باعتبارها مدرسة ذكية ورقمية وخضراء، وتتمتع بنظم جودة وفقا للمعايير الدولية، ودراستها تجمع بين النظري والتدريب العملي والميداني، وسنوات الدراسة بها ثلاث سنوات.

تنسيق مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 بأسيوط رسميا

وأوضحت الوزارة وفقا لتقرير صادر عنها، أنّ تنسيق مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 في أسيوط 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة للمتقدم، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر .2024، مؤكدة أن المدرسة تقدم  تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محليًا ودوليًا، وتوفير الزي المدرسي، وأتوبيسات لنقل الطلاب المكان التدريب.

 شروط القبول في مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية 

- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- حصول المتقدم على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024. 

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر2024.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

شروط التقديم:

* أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية، والنفسية وتحليل المخدرات.

* أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

* التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.

 

 

اقرأ المزيد:

«العمل» تنظم ندوات توعية بالسلامة والصحة المهنية في مدارس سوهاج

أماكن وتخفيضات معرض أهلا مدارس في محافظة سوهاج.. تخفيضات حتى 30%

الحد الأدنى لتنسيق مدارس تمريض سوهاج.. 272 درجة للبنين و260 للبنات

خريطة مدارس التمريض في سوهاج 2023.. توفر فرص عمل بعد التخرج

«س و ج» معلومات عن مدارس الهلال في سوهاج وطريق التقديم بعد إعلان تنسيقها
أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.