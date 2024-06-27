رسميا.. تنسيق مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 في أسيوط

كشفت وزارة التربية و التعليم و التعليم الفني تفاصيل تنسيق مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 بأسيوط رسميا، باعتبارها مدرسة ذكية ورقمية وخضراء، وتتمتع بنظم جودة وفقا للمعايير الدولية، ودراستها تجمع بين النظري والتدريب العملي والميداني، وسنوات الدراسة بها ثلاث سنوات.

تنسيق مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 بأسيوط رسميا

وأوضحت الوزارة وفقا لتقرير صادر عنها، أنّ تنسيق مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 في أسيوط 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة للمتقدم، وألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر .2024، مؤكدة أن المدرسة تقدم تعليم تنافسي يتيح للخريجين فرص عمل بمجال التخصص محليًا ودوليًا، وتوفير الزي المدرسي، وأتوبيسات لنقل الطلاب المكان التدريب.

شروط القبول في مدرسة أحمد ضيف الله للتكنولوجيا التطبيقية

- يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- حصول المتقدم على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023- 2024.

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عاما في أول أكتوبر2024.

- ألا يقل مجموعه عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

شروط التقديم:

* أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية، ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي اللياقة البدنية، والنفسية وتحليل المخدرات.

* أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2023-2024.

* التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.