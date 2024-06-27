وزير التنمية المحلية يعقد اجتماعا لدراسة آليات تنفيذ مواعيد إغلاق المحلات

ترأس اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، اليوم الخميس اجتماعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور ممثلي مختلف الوزارات والجهات أعضاء اللجنة العليا للمحال العامة، وعلى رأسها وزارات الداخلية والتخطيط والإسكان والصحة والعمل والمالية والبيئة وهيئة سلامة الغذاء.

جاء ذلك بناءً على تكليفات مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لوزير التنمية المحلية بعقد اجتماعاً لمناقشة ودراسة مواعيد إغلاق جميع المولات والمحال التجارية على مستوى الجمهورية، خلال فصل الصيف اعتباراً من أول يوليو عام 2024.

وجرى مناقشة عدد من المقترحات الخاصة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص تعديل مواعيد غلق المحال والمولات التجارية، بما يسهم في خطة الدولة لترشيد استخدام الكهرباء وتقليل حجم المنتجات البترولية المستوردة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وكذا الارتفاع غير المسبوق في معدلات استهلاك الكهرباء.

كما تناول الاجتماع كذلك استعراض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2091 لسنة 2024 بشأن اعتماد جداول تصنيفات المحال العامة وزيادة عدد من الأنشطة الجديدة لمنظومة المحال العامة لتصبح 580 نشاطاً بدلاً من 316 نشاطًا، إذ تمّ إضافة عدد جديد من أنشطة المحال العامة الجديدة تلبية لمطالب المواطنين بإضافة تلك الأنشطة والأمر الذي يسهم في التيسير على المواطنين في استخراج التراخيص ودمجهم في الاقتصاد الرسمي للدولة.

كما استعرض الاجتماع كذلك توجيهات وزير التنمية المحلية لعمل استحداث لمنظومة تراخيص المحال العامة بما يسهم في تبسيط الإجراءات علي المواطنين لتشجيعهم علي التقدم علي منظومة التراخيص الجديدة ودعم المشروعات ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

ومن المقرر أنَّ تعلن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن المواعيد الخاصة بفتح وغلق المولات والمحال التجارية بعد العرض علي رئيس مجلس الوزراء.