راديو 9090 يحصد جائزة MEMA لعام 2024 كأفضل إذاعة في الشرق الأوسط

أعرب الإعلامي عبد الفتاح مصطفى، الرئيس التنفيذي للراديو 9090، عن سعادته بحصول الإذاعة على جائزة أفضل محطة إذاعية في الشرق الأوسط لجوائز «ميدل إيست ميوزك أورد MEMA - ميما» السنوية لعام 2024، موضحًا بأن هذا النجاح يعود إلى توفيق الله أولًا ثم الجمهور، إضافة إلى المحتوى الهادف والقوي الذي يقدمه الراديو من برامج سياسية وثقافية وفنية وترفيهية تناسب جميع أفراد العائلة.

فريق عمل إذاعة الراديو 9090 يضم نخبة من كبار الإعلاميين

وفي بيان صحفي، أضاف أن فريق عمل إذاعة الراديو 9090 يضم نخبة من كبار الإعلاميين والمذيعين الموهوبين الذين يتمتعون بشعبية كبيرة بين المستمعين، إلى جانب التفاعل القوي مع الجمهور حيث يحرص الراديو 9090 على التفاعل الدائم مع جمهوره من خلال مختلف منصات التواصل الاجتماعي، مما يساعدها على فهم احتياجاتهم وتقديم محتوى يلبي توقعاتهم.

تنوع برامج الراديو 9090

يذكر أن إذاعة الراديو 9090 حصدت نجاحًا كبيرًا خلال موسم رمضان الماضي، وذلك بفضل برامجها المتنوعة التي نالت إعجاب الجمهور والنقاد على حد سواء، وتنوعت برامج الإذاعة خلال شهر رمضان المبارك لتشمل جميع فئات المستمعين، حيث قدمت برامج دينية وثقافية وترفيهية تناسب جميع الأذواق.