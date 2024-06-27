كيفية التعامل الصحيح مع المروحة لمنع تلف المكثف.. أبرزها الصيانة الدورية

مع ارتفاع درجات الحرارة وتجاوزها 40 درجة مئوية في بعض المناطق، يزداد استخدام المراوح الكهربائية للحصول على البرودة في أنحاء المنزل، إلا أنّ زيادة الضغط عليها يجعلها تعمل بشكل سيئ ويؤثر على المكثف بداخلها، وهو الأمر الذي يجهله كثيرون، لذا نوضح في التقرير التالي، علامات تلف المكثف وكيفية إصلاحه.

أسباب تلف مكثف المروحة

وبحسب ما ورد على موقع «genhvac» المتخصص في صيانة الأجهزة الكهربائية، فإن هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى تلف مكثف المروحة، وتتمثل في:

تذبذب شفرات المراوح.

سماع أصوات طنين شديدة ومزعجة للغاية من المروحة.

انخفاض الطاقة التي تعمل بها المروحة.

تعطل مفتاح المروحة.

تلف الأسلاك الموصولة بالمروحة.

المهندس محمد حجازي فني التبريد والتكييف، أوضح أنه إذا كانت مروحة السقف لا تعمل بالشكل الأمثل بسبب تلف المكثف، فيجب اتباع بعض الخطوات للعمل على إصلاحها: «مكثف الكهرباء في المروحة هو دوائر المحركات الكهربائية جواها، لما بيبوظ بيحصل تناقص في سرعتها، وده من المشكلات المتكررة اللي بتحصل وبيخليها تصدر أصوات غريبة وتبقى بطيئة وده بسبب أخطاء التعامل معاها».

التعامل الصحيح مع المروحة

وأوضح «حجازي» خلال حديثه لـ«الوطن»، خطوات التعامل الصحيح مع المروحة كما يلي: