وظائف محاسبين لخريجي كليات التجارة.. إليك الشروط ورابط التقديم
كتب:
عبدالعزيز سلامة
07:21 ص | الجمعة 28 يونيو 2024
وظائف - تعبيرية
كشف موقع توظيف مصر، حاجة إحدى الشركات إلى 50 فردًا من خريجي كليات التجارة، للتعيين لديها في مقرها بالشيخ زايد، وذلك بشرط أنّ يكون لدى المتقدم خبرة لا تقل عن 3 سنوات.
متطلبات الوظيفة
ويشترط للالتحاق بالوظيفة بالشركة توفر عدد من المتطلبات، وفق ما أعلنه موقع توظيف مصر، كالتالي:
- أنّ يكون لدى المتقدم القدرة على العمل على برامج المحاسبة المعتمدة التي تعمل بها معظم الشركات.
- أنّ يكون لديه القدرة على التعامل مع المعاملات المالية بسرعة ودقة.
- أنّ يكون ملمًا بمهارات تواصل جيدة.
- أنّ يكون مستواه جيدا في اللغة الإنجليزية.
- يفضل أنّ يكون من سكان الشيخ زايد أو أكتوبر أو المناطق المجاورة.
- السن المطلوب من 30 إلى 43 عامًا.
التقديم على الوظيفة
ويمكن معرفة تفاصيل الوظيفة بالدخول على موقع توظيف مصر من هنــــــــــا، والتقديم عن طريق إرسال السيرة الذاتية علي رقم الواتساب: 01006633464