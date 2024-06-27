تنسيق مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بحي الأسمرات وشروط التقديم
كتب:
ماهر هنداوي
03:33 م | الخميس 27 يونيو 2024
مدرسة بي_تك
أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بحي الأسمرات، للعام الدراسي 2024-2025، وكذلك إجراءات وضوابط وشروط التقديم.
تفاصيل تنسيق مدرسة بي تك للتكنولوجيا ومواعيد التقديم
وتستعرض «الوطن» كل المعلومات بالتفصيل التام عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بحي الأسمرات، للعام الدراسي 2024-2025، تنسيق وشروط ومواعيد التقديم في النقاط التالية:
- سنوات الدراسة: 3 سنوات.
- التخصصات
تجارة التجزئة «قسم التسويق - أساليب عرض المنتجات - قسم المبيعات - خدمة العملاء - قسم الإمداد والتوريد - الخدمات اللوجستية».
- المميزات
1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.
2- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.
3- فرص للتعيين بشركة وفروع الشريك الصناعي بعد التخرج.
4- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.
5- توفير الزي المدرسي.
- مجموع تنسيق مدرسة بي تك وشروط التقديم
1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023-2024.
2- لا يقل مجموع الطالب عن 210 درجات.
3- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية).
4- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.
- المنهج الدراسي
1- العلوم الأساسية والثقافية.
2- العلوم الفنية في مجال التخصص.
3- التدريب العملي.
شروط القبول
1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
2- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.
- الشركاء
شركة بي تك للتجارة والتوزيع.