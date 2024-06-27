تنسيق مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بحي الأسمرات وشروط التقديم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تنسيق مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بحي الأسمرات، للعام الدراسي 2024-2025، وكذلك إجراءات وضوابط وشروط التقديم.

تفاصيل تنسيق مدرسة بي تك للتكنولوجيا ومواعيد التقديم

وتستعرض «الوطن» كل المعلومات بالتفصيل التام عن مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية بحي الأسمرات، للعام الدراسي 2024-2025، تنسيق وشروط ومواعيد التقديم في النقاط التالية:

- سنوات الدراسة: 3 سنوات.

- التخصصات

تجارة التجزئة «قسم التسويق - أساليب عرض المنتجات - قسم المبيعات - خدمة العملاء - قسم الإمداد والتوريد - الخدمات اللوجستية».

- المميزات

1- الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

2- التدريب العملي في أثناء فترة الدراسة بشركات الشريك الصناعي.

3- فرص للتعيين بشركة وفروع الشريك الصناعي بعد التخرج.

4- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

5- توفير الزي المدرسي.

- مجموع تنسيق مدرسة بي تك وشروط التقديم

1- أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023-2024.

2- لا يقل مجموع الطالب عن 210 درجات.

3- يتاح التقديم للبنين والبنات من محافظات (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

4- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.

- المنهج الدراسي

1- العلوم الأساسية والثقافية.

2- العلوم الفنية في مجال التخصص.

3- التدريب العملي.

شروط القبول

1- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

2- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

- الشركاء

شركة بي تك للتجارة والتوزيع.