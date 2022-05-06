وزير التعليم: لدينا أكثر من 40 مدرسة تكنولوجية مرتبطة بسوق العمل

رد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على مطلب أحد أولياء الأمور بضرورة ربط التعليم الفني بسوق العمل وعمل إدارة فعلية لذلك لمساعدة الطلاب على الالتحاق بالوظيفة بعد التخرج مباشرة، قائلاً: «هذا بالفعل ما بدأناه منذ 4 سنوات، ووصلنا اليوم لأكثر من 40 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية مرتبطة مباشرة مع الصناعة وسوق العمل المصرية، وكذلك نعمل على الارتقاء بالجودة من خلال هيئة (إتقان) الجديدة».

مدارس تكنولوجية جديدة تقبل الحاصلين على الإعدادية

وأضاف «شوقي» عبر صفحته الشخصية على «فيس بوك»، أن الوزارة حريصة كل الحرص على النهوض بقطاع التعليم الفني سواء من خلال افتتاح مدارس تكنولوجية جديدة تقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية من مدارس مختلفة، أو بتوفير مناهج دراسية بمنهجية الجدارات.

بدائل الثانوية العامة 2022

- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي.

- مدارس البترول في مصر.

- مدارس السياحة والفنادق.

- مدارس التمريض.

- مدرسة إيجيبت جولد للذهب.

- مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات.

- مدرسة العربي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإمام محمد متولي الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الشهيد أحمد تعلب الفندقية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة السويدي للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إيجيبت جولد للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة إلكترومصر للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة آي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة بي تك للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة hst للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بالسلام.

- مدرسة الإنتاج الحربي للتكنولوجيا التطبيقية بحلوان.

- مدرسة الفنون للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة مجموعة فلوكس فاجن للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة GIT للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 1 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة غبور 2 للتكنولوجيا التطبيقية.

- مدرسة زيادة للتكنولوجيا التطبيقية.