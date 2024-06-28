سعر اليورو اليوم الجمعة 28-6-2024 في البنوك المصرية

سجل سعر اليورو اليوم الجمعة 28-6-2024، بمختلف البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، حالة من التباين، وسجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري نحو 51.32 جنيه للشراء، ونحو 51.49 جنيه للبيع.

تستعرض «الوطن» سعر اليورو اليوم الجمعة، وفق آخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

استقر سعر اليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الجمعة عند 51.23 جنيه للشراء، ونحو 51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

لامس سعر اليورو اليوم في بنك مصر اليوم 51.23 جنيه للشراء، و51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.21 جنيه للشراء، ونحو 51.46 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib

سجل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي cib نحو 51.23 جنيه للشراء، و51.34 جنيه للبيع.