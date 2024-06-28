تفاصيل حدود الاستخدام للبطاقات الائتمانية في 5 بنوك داخل وخارج مصر

كشف عدد من البنوك المصرية عن رفع حدود الاستخدام على البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصري بالعملة الأجنبية، ونستعرض خلال السطور التالية تفاصيل رفع 5 بنوك مصرية لحد الاستخدام دوليًا.

البنك الأهلي المصري

قرر البنك الأهلي المصري زيادة حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، بواقع 50%؜ أي تتراوح بين المعادل لمبلغ 37 ألف جنيه إلى 240 ألف جنيه عند السفر إلى الخارج، حسب نوع البطاقة.

بنك مصر

رفع بنك مصر حدود بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية، بزيادة بنسبة 50%، وتصل حدود الشراء الشهرية بالنسبة إلى أعلى فئة من بطاقات الائتمان للإنفاق خارج مصر إلى 6000 دولار.

بنك القاهرة

كما قرر بنك القاهرة زيادة حدود استخدام البطاقات الائتمانية دوليًا، إذ يصل حد الشراء إلى نحو 280 ألف جنيه، بالنسبة لبطاقات «ورلد إيليت»، والبطاقات «بلاتينيوم» إلى 150 ألف جنيه، وبطاقات «تيتانيوم» إلى 100 ألف جنيه.

البنك التجاري الدولي CIB

فيما قرر البنك التجاري الدولي زيادة حد الاستخدام الدولي داخل وخارج مصر، على جميع البطاقات الائتمانية، وفيما يلي أبرز حدود استخدام بطاقات البنك التجاري الدولي.

حدود الاستخدام خارج مصر

قطاع «prime»

الحد الشهري للسحب خارج مصر 3500 جنيه، والحد الشهري للشراء خارج مصر 100 ألف جنيه.

قطاع «plus»

الحد الشهري للسحب خارج مصر 5 آلاف جنيه، والحد الشهري للشراء خارج مصر 175 ألف جنيه.

قطاع «wealth»

الحد الشهري للسحب خارج مصر 8 آلاف جنيه، والحد الشهري للشراء خارج مصر 250 ألف جنيه.

حدود الاستخدام داخل مصر

قطاع «prime»

الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر 75 ألف جنيه.

قطاع «plus»

الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر 75 ألف جنيه.

قطاع «wealth»

الحد الشهري للشراء الدولي داخل مصر 100 ألف جنيه.

بنك QNB

ورفع بنك QNB مصر، حدود استخدام البطاقات الائتمانية داخل وخارج مصر، ليصل حد الشراء الشهري إلى 200 ألف جنيه لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية، إذ إنّ أبرز البطاقات الائتمانية في حدود المشتريات داخل مصر، ستكون بطاقات ماستركارد ستاندر بواقع 5 آلاف جنيه، وبطاقات فيزا كلاسيك وفيزا جولد بواقع 20 ألف جنيه، وبطاقة فيزا سيجنتشر بواقع 50 ألف جنيه.

وعن حدود المشتريات والسحب خارج مصر، بطاقات ماستركارد ستاندرد 25 ألف جنيه، وحد السحب النقدي سيكون 1000 جنيه، أمّا فيزا كلاسيك فستكون 75 ألف جنيه وحد السحب 1500 جنيه، وبطاقة فيزا سيجنيتشر 175 ألف جنيه، ويكون حد السحب النقدي 3000 جنيه.