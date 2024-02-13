5 ضوابط لاستخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر.. اعرف التفاصيل

تتيح البنوك المصرية، بتعليمات من المركزي المصري إمكانية استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر ولكن بضوابط معينة وشروط يجب اتباعها حتى لا يتم وضع العميل في قائمة التقييم الائتماني أي الـ I SCORE السلبي.

ونرصد في السطور التالية ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية خارج مصر، بحسب تعليمات المركزي المصري.

ضوابط استخدام البطاقات الائتمانية

- توفر البنوك إمكانية فتح حدود الاستخدام المقررة من كل بنك للبطاقة الائتمانية لجميع العملاء بدون الحاجة لتقديم مستندات قبل السفر.

- مجرد اتصال العميل بالبنك الخاص به أي المصدر للبطاقة، أو من خلال زيارة الفرع للإخبار عن سفره، لفتح حدود الاستخدام.

- يسمح البنك بفترة 90 يومًا فقط من فتح حدود الاستخدام للعميل، بالعمل على تقديم للبنك ما يثبت بأنه كان عند استخدامه للبطاقة الائتمانية خارج مصر وذلك عن طريق الأختام على جواز السفر بالمغادرة والوصول.

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- ويمكن للعميل إرسال ما يثبت بأنه خارج مصر بفترة تتجاوز الـ90 يومًا.

ماذا يحدث في حال عدم التزام العميل؟

- إذا لم يلتزم العميل بتقديم ما يثبت تواجده خارج مصر، واستخدامه للبطاقة الائتمانية، يعمل البنك الخاص به على إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني «I-Score»، وذلك من أجل وضعه على القائمة السلبية، بالإضافة إلى إدراجه في قائمة المحظورين من إصدار بطاقات ائتمانية، وأيضًا يتم منعه من الاستفادة من الخدمات المصرفية في المستقبل.