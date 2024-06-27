وصفة طبيعية لبشرة بدون حبوب.. حضريها بـ 3 مكونات في المنزل

الاهتمام بالبشرة يأتي على رأس أولويات الفتيات، ويحرصن على أن تكون خالية من أي عيوب، وفي كثير من الأوقات يرغبن في التعرف على ماسكات طبيعية للتخلص من الحبوب وآثارها، وخلال السطور التالية نقدم طريقة إعداد ماسك طبيعي بمكونين فقط في المنزل، وفقًا لموقع «style».

ماسك الليمون واللبن والعسل

يعد ماسك الليمون واللبن والعسل من أفضل ماسكات الوجه التي يمكن استخدامها لعلاج حب الشباب وآثارها، ويجري تحضيره واستخدامه من خلال خطوات بسيطة:-

المقادير:

معلقتان كبيرتان من الحليب.

ملعقتان كبيرتان من العسل.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

عصير ليمونه.

قطرات ماء فاتر.

خطوات عمل الماسك

- في البداية قومي بتحضير المكونات وخلطها في طبق صغير، واغسلي وجهك بالماء والغسول المناسب مع تجفيفه جيدا.

- ابدأي بوضع الماسك على الوجه والانتظار لمدة ربع ساعة، وكل بضع دقائق ضعيه مرة أخرى.

- اغسلى وجهك بالماء الفاتر، ويمكنك تكرار استخدام ماسك الوجه هذا 3 أو 4 مرات في الأسبوع.

ماسك الخميرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 ملعقة كبيرة من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من العسل.

طريقة تحضير ماسك الخميرة

- في طبق صغير ذوبي الخميرة مع كمية الحليب الدافئ واخلطيهما مع العسل، ثم اغسلى وجهك بالغسول المناسب وضعي الماسك واتركيه لمدة 10 دقيقة، ثم اغسلي وجهك بالماء الدافئ ثم بالماء البارد.