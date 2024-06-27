كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تنسيق مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، لطلاب الشهادة الإعدادية، موضحة أنّ المدرسة تعد من المدارس الذكية الرقمية الخضراء، وتتمتع بنظم جودة وفقًا للمعايير الدولية، بينما تجمع الدراسة بين النظري والتدريب العملي والميداني، فيما لا يقل مجموع القبول عن 220 درجة، ودرجة اللغة الإنجليزية لا تقل عن 48 درجة.

تنسيق مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025

وتستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز المعلومات عن تنسيق مدرسة فتح الله الدولية للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025، لطلاب الشهادة الإعدادية:

- سنوات الدراسة: 3 سنوات.

- تعليم تنافسي يتيح للخريجين وفرص عمل بمجال التخصص محليًا ودوليًا.

- الدراسة ببيئة تكنولوجية تواكب أحدث التطورات العالمية، وفق منهجية الجدارات.

- العمل في مجال تطوير البرمجيات.

شروط القبول

- أن يتقدم الطالب للالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية، والكشف الطبي اللياقة البدنية والنفسية وتحليل المخدرات).

- أن يكون المتقدم حاصل على الشهادة الإعدادية للعام 2024-2023

- ألا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2024.

- التقديم متاح للبنين والبنات من جميع أنحاء الجمهورية.