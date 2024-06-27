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تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 بحدائق أكتوبر

كتب:

أحمد أبوضيف
03:59 م | الخميس 27 يونيو 2024
وزير التربية و التعليم

وزير التربية و التعليم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية 2024-2025 بحدائق أكتوبر، موضحة أنّ مدة الدراسة 3 سنوات، على ألا يقل المجموع عن 230 درجة والتعليم والتعليم الفني للالتحاق بمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الماضي 2023 - 2024.

تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الشروط للتقديم في تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية 2024 - 2025 بحدائق أكتوبر لطلاب الشهادة الإعدادية 2024:

* أن يكون حاصل على الشهادة  الإعدادية للعام الدارسي 2023 بالمدرسة.

* التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم. 

* لا يقل المجموع عن 230 درجة للطالب.

*  أن يجتاز الطالب على من الاختبارات والمقابلة الشخصية والكشف الطبي. 

* يشترط إجادة اللغة الإنجليزية. 

مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات

* يتاح في المدرسة التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

 * ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.

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أحمد أبوضيف
بقلم أحمد أبوضيف

محرر شئون الجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.