تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 بحدائق أكتوبر

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية 2024-2025 بحدائق أكتوبر، موضحة أنّ مدة الدراسة 3 سنوات، على ألا يقل المجموع عن 230 درجة والتعليم والتعليم الفني للالتحاق بمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الماضي 2023 - 2024.

تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية

و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الشروط للتقديم في تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية 2024 - 2025 بحدائق أكتوبر لطلاب الشهادة الإعدادية 2024:

* أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023 بالمدرسة.

* التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

* لا يقل المجموع عن 230 درجة للطالب.

* أن يجتاز الطالب على من الاختبارات والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.

* يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.

مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات

* يتاح في المدرسة التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.

* ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.