تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية 2024-2025 بحدائق أكتوبر
كتب:
أحمد أبوضيف
03:59 م | الخميس 27 يونيو 2024
وزير التربية و التعليم
كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية 2024-2025 بحدائق أكتوبر، موضحة أنّ مدة الدراسة 3 سنوات، على ألا يقل المجموع عن 230 درجة والتعليم والتعليم الفني للالتحاق بمدارس لطلاب الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الماضي 2023 - 2024.
تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية
و تستعرض «الوطن» في النقاط التالية أبرز الشروط للتقديم في تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات الدوائية 2024 - 2025 بحدائق أكتوبر لطلاب الشهادة الإعدادية 2024:
* أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023 بالمدرسة.
* التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.
* لا يقل المجموع عن 230 درجة للطالب.
* أن يجتاز الطالب على من الاختبارات والمقابلة الشخصية والكشف الطبي.
* يشترط إجادة اللغة الإنجليزية.
مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية والصناعات
* يتاح في المدرسة التقديم للبنين والبنات من جميع محافظات الجمهورية.
* ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر 2024.