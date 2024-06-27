تنسيق مدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية.. الشروط وطريقة التقديم

بالتعاون مع اتحاد الصناعات وغرفة صناعة الأخشاب، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقديم لمدرسة بنك مصر للتكنولوجيا التطبيقية وصناعة الأخشاب، للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي 2024.

مدة الدراسة ومميزات التقديم

وأوضح بيان لوزارة التربية والتعليم، أنَّ مدة الدراسة بالمدرسة 3 سنوات، مشيرًا إلى أنَّ التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

وكشف البيان عن مميزات التقديم في مدرسة بنك مصرلتكنولوجيا صناعة الأخشاب، ومنها الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، فضلاً عن حصوله على شهادة معتمدة من جهة اعتماد دولية.

- التدريب العملي أثناء فترة الدراسة، بشركات أعضاء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات المصرية.

- فرص التعيين بشركات الشريك بعد التخرج.

- مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

- توفير الزي المدرسي.

- توفير أتوبيسات لنقل الطالب إلى أماكن التدريب.

- توفير وجبة جافة للطالب أثناء اليوم الدراسي.

شروط التقديم بالمدرسة

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي «2023- 2024»

- ألا يقل مجموعه عن 210 درجة.

- يتاح التقديم للبنين والبنات من جميع المحافظات لا توجد إقامة.

- ألا يزيد سن المتقدم على 18 عامًا في أول أكتوبر.

شروط القبول لمدرسة بنك مصر لتكنولوجيا صناعة الأخشاب

أن يتقدم الطالب لالتحاق بالمدرسة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- أن يجتاز الطالب اختبارات القبول والكشف الطبي، والمقابلات الشخصية التي تضعها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع الشريك الصناعي.

مجالات الدراسة في مدرسة بنك مصر

طبقا لبيان وزارة التعليم، سيتاح للطلبة بمدرسة بنك مصر دراسة تكنولوجيا:

- «نجارة الأثاث، دهان وتنجيد».

- العلوم الأساسية والثقافية.

- العلوم الفنية في مجال التخصص.

- التدريب العملي.