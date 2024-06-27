«المصريين الأحرار» يواصل مبادرة «صحتك ثروتك» للكشف المجاني على المواطنين

نظم حزب المصريين الأحرار، اليوم، قافلة طبية مجانية في مركز رعاية الأمومة والطفولة بمرسى مطروح، جاء ذلك استكمالًا لمبادرة «صحتك ثروتك» التي أطلقها الحزب في مطروح الشهر الماضي.

القافلة تهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض النساء والتوليد وأمراض الأطفال

وقال الحزب، في بيان له، إن القافلة تهدف إلى الكشف المبكر عن أمراض النساء والتوليد وأمراض الأطفال في جميع مراحل الصحة الإنجابية، وذلك حرصًا من الحزب على دعم صحة المرأة والطفل في المحافظة.

يأتي ذلك برعاية النائب الدكتور عصام خليل، رئيس الحزب، وبالتنسيق مع الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، وإشراف سلطان أبو الشيخ أمين المحافظة، ومتابعة علي اللحامي، أمين التنظيم.

الكشف على 320 حالة مجانًا

وشهدت القافلة إقبالًا كبيرًا من السيدات والأطفال، حيث تم الكشف على 320 حالة مجانًا، بالإضافة إلى عقد ندوات توعوية حول الصحة الإنجابية وتشجيع المواطنين على المشاركة في المبادرات الرئاسية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة دعم صحة المواطن المصري.

أكد سلطان أبو الشيخ الزعيري، أمين حزب المصريين الأحرار بمطروح، أن المبادرة انطلقت من وحدة السادات الصحية بمنطقة غوط رباح بوسط مرسى مطروح خلال شهر مايو الماضي، وسوف تستمر خلال المرحلة المقبلة لتشمل عدة وحدات صحية بمدن مطروح المختلفة، وذلك للتخفيف الأعباء على الأسر في المحافظة.

مركز رعاية الأمومة والطفولة

وتقدم الزعيري بالشكر للدكتورة هبة ترماز، مدير مركز رعاية الأمومة والطفولة، والدكتورة مروة عبد المنعم، مدير رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الصحة، على الجهود المبذولة في تنظيم القافلة وتذليل كل العقبات.

بهذه المبادرة، يؤكد حزب المصريين الأحرار التزامه بدعم صحة المواطن المصري، وحرصه على تقديم خدمات طبية مجانية للمحتاجين، تماشياً مع سياسة الحزب وأهدافه في التواجد على أرض الواقع والتلاحم مع المواطنين.

جدير بالذكر أن الحزب يواصل مبادرة صحتك ثروتك برعاية الدكتور عصام خليل رئيس الحزب منذ 2015 في غالبية المحافظات للتوعية الصحية والخدمات العامة للمواطنين.