لصرف معاشات شهر يوليو.. فتح مكاتب البريد في الدقهلية السبت المقبل

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن فتح مكاتب البريد بنطاق المحافظة يوم السبت المقبل، من أجل صرف معاشات شهر يوليو لأصحاب المعاشات تخفيفا للعبء عن المواطنين.

فتح مكاتب البريد السبت القادم لصرف المعاشات بالدقهلية

وأكد أن القرار الصادر بفتح كاتب البريد جاء بهدف توفير كافة الخدمات في جميع القطاعات الخدمية وتلبية الاحتياجات، إذ تم التنسيق والتعاون مع الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، والدكتور عبده علوان نائب رئيس مجلس الإدارة لمحور شئون مناطق هيئة البريد.

وتابع أن الجميع في الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل كفريق عمل واحد من أجل تلبية احتياجات ومطالب المواطنين وحل مشاكلهم في جميع القطاعات تخفيفا للعبء عنهم.

مواعيد عمل البريد خلال يوم السبت المقبل لصرف المعاشات بالدقهلية

وأوضح أيمن ناصف مدير عام بريد الدقهلية، أن مواعيد العمل بمكاتب البريد خلال يوم السبت المقبل ستكون من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا لتقديم الخدمة لأصحاب المعاشات.