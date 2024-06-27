بطريرك الأقباط الكاثوليك يوقع عقود شراء مدرسة جديدة بالإيبارشية البطريركية

وقع صباح اليوم، الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، عقود شراء مدرسة جديدة بالإيبارشية البطريركية.

حضر توقيع العقود الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية، والأب كيرلس نظيم، مسؤول مكتب دياكونيا للتنمية، والعاملين بالمدرسة.

وحملت المدرسة اسم الأهداف الخاصة، لتنضم إلى سلسلة مدارس سان جورج، بـ«مصر الجديدة، ومدينة نصر، وجيرار، وسان ميشيل، والرحمة، بالإسكندرية»، وتقع في 2 شارع الأهداف متفرع من شارع المشروع، عين شمس الغربية، قسم المطرية، القاهرة.

ومن المقرر أن تخدم المدرسة الطلبة والطالبات، الراغبين في الدراسة من مرحلة حضانة، وحتى الصف الثالث الإعدادي، وذلك في إطار رغبة الإيبارشية البطريركية في غرس قيم التربية الصحيحة والثقافة والعلوم في نفوس أبنائها.