بطريرك الأقباط الكاثوليك يترأس الاجتماع العام لجمعية جنود مريم

ترأس اليوم، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، الاجتماع العام لجمعية جنود مريم، وذلك بمدرسة الفرير (دي لاسال)، بالظاهر.

شارك في اللقاء الأب هدية تامر، مرشد المجلس الإقليمي لجنود مريم، ومسؤولو، وأعضاء المجلسين الإقليمي، والمحلي لجنود مريم ومختلف الفرق المريمية، التابعة للمجلس الإقليمي.

اليوم بدأ بالصلاة

شارك أيضًا المجالس العليا لجنود مريم من مختلف الإيبارشيات، وأعضاء فرق جنود مريم، من كنائس عدة، حيث بدأ اليوم بالصلاة الافتتاحية، أعقبها التعارف المتبادل بين الحضور.

تعرف الأنبا إبراهيم اسحق على الأعمال، التي أنجزت خلال الفترة الماضية، من قبل مختلف فرق جنود مريم، مستمعًا إلى صعوبات، وتحديات الخدمة، كما إطلع الأب البطريرك على الرؤى المستقبلية للفرق المريمية.

وعرض المجلس تقريره الخاص كما تبادل المشاركون بعض الخبرات المختلفة، من أجل الارتقاء بخدمة جنود مريم.

كذلك، عرض كامل حلمي، مسؤول المجلس الإقليمي لجنود مريم، تقريرًا عن التوزيع الجغرافي، والإحصائي لفرق اللجيو ماريا، بمختلف الإيبارشيات، ثم تم عرض بعض المقترحات، وإبراز لجنة أشبال جنود مريم من الإخوة: ماجد فوزي، وشريف سامي، وأنيس عواد، للاهتمام بفرقتي الأشبال، والتكوينية.

أهمية التفاني في الخدمة

وفي كلمته، قدم البطريرك كلمات التشجيع للحاضرين، مؤكدًا لهم أهمية التفاني في الخدمة، معبرًا عن امتنانه لجميع المجهودات المبذولة، مشيرًا إلى أهمية دور جنود مريم في خدمة الكنيسة.

وشدد بطريرك الأقباط الكاثوليك على ضرورة أن يسير التكوين في اتجاهين متوازيين التجديد المستمر، والدائم لجميع الفرق بالغين، وأشبال، مختتمًا كلمته بتهنئة الحاضرين بعيد القيامة المجيد، وزمن الخمسين المقدسة، قائلًا: مريم حاضرة دائمًا في الكنيسة.