راعي الأقباط الكاثوليك بالغردقة يشتري خروف العيد: عادة سنوية (صور وفيديو)

قام القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر، اليوم الاثنين، بشراء خروف العيد من أحد أسواق الخراف بالغردقة، تمهيدا لذبحه في عيد الأضحى المبارك، في عادة سنوية يحرص عليها لمشاركة المسلمين فرحة العيد، وتجسيدًا لروح المحبة والتسامح.

راعي الكنيسة الكاثوليكية يشتري خروف العيد

واعرب القمص يؤنس أديب، وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك في تصريحات لـ«الوطن» عن سعادته بمشاركة المسلمين أعيادهم.

وقال، إن الشعب المصري نسيج واحد ودم واحد،، وذلك تطبيقًا لما جاء بوثيقة الإخوة الإنسانية، وهذا الترابط هو سر قوة هذا الوطن وتماسكة، مقدمًا التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وشيخ الأزهر وعموم الشعب المصري بمناسبة عيد الاضحى المبارك.

وأوضح وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك بالبحر الأحمر أنه سيضحي مع أخوته المسلمين، وسيقوم بذبح الأضحية في أول ايام العيد وتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا.

وبثت «الوطن» لايف مع القمص يؤانس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالبحر الأحمر.