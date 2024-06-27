بدء التحضير للجزء الثاني من فيلم الحريفة.. وأبطال العمل يفتحون الباب للموهوبين

أعلن المنتج طارق الجنايني بدء التحضير رسميا للجزء الثاني من فيلم «الحريفة»، تحت عنوان «الريمونتادا»، ومن المقرر أن يبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة.

فيديو يظهر فيه أبطال العمل

ونشر طارق الجنايني، فيديو عبر صفحته علي موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، يظهر فيه أبطال العمل، نور النبوي، أحمد غزي، عبدالرحمن محمد، كزبرة، وهم يطلبون من الموهوبين إرسال فيديوهات لهم، للمشاركة في الجزء الثاني من الفيلم.

تفاصيل الجزء الأول من فيلم الحريفة

فيلم الحريفة تدور أحداثه حول إجبار الظروف ماجد على ترك حياة الرخاء والانتقال من مدرسته الخاصة إلى مدرسة حكومية، فيكتسب بمرور الوقت احترام زملائه بسبب مهارته الكبيرة في كرة القدم؛ فينضم إلى فريق المدرسة في مسابقة على أمل الفوز بجائزة كبرى.

ويشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم نور النبوي، أحمد غزي، نور إيهاب، خالد الذهبي، ميدو، كزبرة، بيومي فؤاد، سليم الترك، ريما مصطفى، شريف دسوقي.