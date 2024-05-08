مدير معمل متبقيات المبيدات تكشف أفضل الطرق لنظافة الخضراوات والفاكهة

قالت الدكتورة هند عبد الله محمود، مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصرالثقيلة في الأغذية، إنه لابد من الحرص على اختيار الخضراوات والفاكهة عند الشراء لتكون سليمة خالية من الإصابة، مشيرة إلى ضرورة التخلص من الأكياس البلاستيكية المعبأة فيها لتجنب تكاثر البكتيريا.

أكثر الطرق الفعالة لنظافة الخضراوات والفاكهة

وأكدت «عبدالله» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأربعاء، أنه هناك عدة أبحاث عن طرق التخلص من المبيدات الحشرية من الفاكهة والخضراوات تتضمن إلى أن غسل الخضراوات والفاكهة بالماء الجاري يجعلها نظيفة، لافتة إلى أن نقع الخضراوات والفاكهة في الماء والخل - لتر مياه مع معلقة خل لمدة 5 دقائق - يقتل أي بكتيريا موجودة فيها ثم العودة إلى مرحلة الشطف مرة أخرى.

أوضحت مدير المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات والعناصرالثقيلة في الأغذية، أن الماء بالخل يقضي على المبيدات الحشرية بنسبة من 80 لـ90% من أثر المبيد، فضلا عن أنه من أكثر الطرق الفعالة لنظافة الخضراوات والفاكهة.