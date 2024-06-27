بعد زيادة انتشاره في الهند.. أعراض الإصابة بفيروس زيكا وكيفية الوقاية منه

حالة من القلق سيطرت على كثيرين في الهند خلال الأيام القليلة الماضية، بعد زيادة انتشار عدد المصابين بفيروس زيكا، ما دفع خبراء الصحة الهندية إلى التحذير من زيادة تطورات الفيروس؛ لذا ومع حالة القلق هذه يمكن الإشارة إلى طرق انتقال فيروس زيكا وأهم الأعراض المصاحبة للإصابة به.

انتشار فيروس زيكا في الهند

وبحسب ما نشرته صحيفة «هندستان تايمز» الهندية، فقد أكد خبراء الصحة أن هناك ارتفاعًا في حالات الإصابة بـ فيروس زيكا في الولايات الهندية المختلفة، لافتين إلى أن الفيروس ينتقل عن طريق لدغة بعوضة الزاعجة المصابة، والمعروفة بنقل العدوى مثل حمى الضنك والشيكونغونيا.

أعراض الإصابة بفيروس زيكا

ولوحظ على المصابين بفيروس زيكا ظهور مجموعة من الأعراض الصحية، منها:

الحمى.

الطفح الجلدي.

التهاب الملتحمة.

آلام الجسم.

آلام المفاصل.

الآثار طويلة الأجل للفيروس

ومن جانبه، أوضح الدكتور جينيندرا جاين، الطبيب الاستشاري في مستشفى ووكهارت في طريق ميرا في مومباي، أن فيروس زيكا في السنوات الأخيرة كان مصدر قلق للصحة العالمية في السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أنه على الرغم من كون الأعراض المباشرة لفيروس زيكا قد تكون خفيفة نسبيًا، فإن الآثار طويلة الأجل للفيروس أصبحت الآن أكثر وضوحًا، لا سيما فيما يتعلق بالحمل ونمو الطفل، ومن هذه الآثار احتمال حدوث تشوهات خلقية لدى الأطفال المولودين لأمهات مصابات.

الوقاة من فيروس زيكا

وبحسب تقرير نشرته «BBC NEWS عربي» فإنه يمكن الوقاية من فيروس زيكا، من خلال اتباع مجموعة من النصائح، منها: