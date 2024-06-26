استشاري مناعة يحذر من انتشار فيروس الهربس مع ارتفاع الحرارة.. ما الأعراض؟

حذر الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة، من ازدياد انتشار فيروس الهربس مع ارتفاع درجات الحرارة، خاصة بين الأطفال الأكثر عرضة للإصابة بسبب ضعف أجهزتهم المناعية.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن فيروس الهربس ينتقل عن طريق التلامس المباشر مع سوائل حامل الفيروس، مثل اللعاب أو إفرازات البثور.

اتخاذ الاحتياطات اللازمة

وطالب من المواطنين بضرورة اتخاذ التعليمات اللازمة للوقاية من خطر الإصابة بفيروس الهربس، منها تجنب تقبيل، خاصة الأطفال والرضع، وتجنب التعرض لأشعة الشمس قدر الإمكان أو استخدام واقي الشمس عندما لا يمكن تجنب ضوء الشمس، تجنب لمس الجلد بالقرب من الفم.

ماهو فيروس الهربس؟

وأضاف الحداد أن فيروس الهربس عبارة عن عدوى شائعة يمكن أن تسبب قرحات مؤلمة، ويمكن علاج المرض ولكن لا يمكن شفاؤه وفقا لنوعه، موضحا أنه في حال إصابة الأطفال بفيروس الهربس لا بد من الذهاب إلى الطبيب المختص، وعدم الحصول على أي علاجات خاصة دون الرجوع للطبيب أو الاعتماد على وصفات المواطنين.