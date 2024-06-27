حدث ليلا.. فيروس يثير الرعب بإسرائيل وكمين للفصائل يوقع 17 جنديا في غزة

خلال ساعات الليل الماضية، اشتعلت الساحة العالمية بالعديد من القضايا، على رأسها تحذيرات وزارة الصحة الإسرائيلية من تفشي فيروس قاتل بين المواطنين، وإعلان وسائل إعلام عبرية عن نجاح الفصائل الفلسطينية في إيقاع قوة في كمين محكمة في جنين، أسفر عن إصابة 17 جنديًا وضابطًا، فضلا عن وقوع واحد من أفشل وأسرع انقلاب عسكري في تاريخ البشرية، فماذا حدث ليلا؟

فيروس يثير الرعب في إسرائيل

وكشفت صحيفة معاريف العبرية، عن تحذير وزارة الصحة الإسرائيلية من تفشي فيروس حمى النيل، حيث تم رصد 48 حالة إصابة مؤكدة، تم نقل 36 منهم إلى المستشفى بسبب حالتهم الصحية، بينهم 5 وصفت حالتهم بالخطيرة، وتم وضعهم على أجهزة التنفس الصناعي، فضلًا عن وفاة 4 آخرين بالإصابة فيما يتم التحقق من وفاة خامس بهذا المرض، وذلك خلال 12 ساعة فقط.

وأضافت الوزارة، أن مرض حمى غرب النيل من المفترض أنه يشبه الانفلونزا، حيث تزول الأعراض من تلقاء نفسها، وهي في الغالب غير خطيرة، إلا أنه لا يعرف سبب انتشار الحالات بهذا الشكل، ولماذا تدهور حالتهم الصحية؟ وأن الأمر قيد الدراسة.

وتابع أن فيروس ينتقل من خلال البعوض، الذي يحصل عليه من خلال لدغات الطيور ثم ينقلها للإنسان والحيوان.

كمين الفصائل في جنين

وأكدت وسائل إعلام عبرية، أن الفصائل الفلسطينية نجحت في إيقاع قوة من جنود الاحتلال في كمين محكم، أسفر عن تدمير مدرعة من نوع نمر، وإصابة نحو 17 من الضباط والجنود.

حدث غير عادي في جنين



وقوع قوة إسرائيلية في كمين محكم وتفجير عبوة ناسفة في القوة. pic.twitter.com/9W261UJPNe — الشؤون العالمية (@mjrdzayr337191) June 26, 2024

وكشف موقع بلا رقابة العبري، عن تفاصيل الكمين، أن الفصائل قامت بزرع عبوتين ناسفتين على الطريق، وتم تفجيرهما عن بعد على مركبة مدرعة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من نوع نمر كانت تسير على الطريق.

وأضافت أن الكمين تسبب في إصابة 17 جنديا من مختلف الرتب، منهم 8 في حالة خطيرة، و5 حالتهم متوسطة، 4 إصابة خفيفة، وتم نقل بعض الجرحى بواسطة 3 مروحيات إلى مستشفيات مختلفة، وهي هعيمك وبيلنسون ورمبام وتل هشومير الجرحى لتلقي العلاج.

وأفشل وأسرع انقلاب عسكري في بوليفيا

وقالت قناة القاهرة الإخبارية نقلا عن وسائل إعلام عبرية، إن بعض أفراد الجيش قاموا بعمل انقلاب عسكري على الرئيس البوليفي لويس آرسي حيث اقتحمت عدة دبابات القصر الرئاسي، وحاول عدد من قيادات الجيش الإطاحة بالحكم، لإنشاء حكومة ديمقراطية جديدة.

عين الرئيس البوليفي لويس آرسي قادة جددا للجيش ليحلوا محل الجنرالات الذين شاركوا في الانقلاب.

بوليفيا هل انتهى الانقلاب ؟

pic.twitter.com/HpnkGP8PlT — عبدالحفيظ علي محمد عبدالله صالح (@abdulhafiz20111) June 26, 2024

وأدان الرئيس البوليفي هذا الانقلاب، حيث قام بتعيين قيادات جديدة للجيش خلال الانقلاب، وأدان على صفحته على موقع أكس «تويتر» الانتشار غير النظامي لبعض أفراد الجيش، وطالب الشعب للتصدي للانقلاب على الديمقراطية.

الانقلاب في بوليفيا فشل



الشعب البوليفي العظيم خرج عن بكرة ابيه دفاعا عن الديمقراطية وانهى الانقلاب العسكرى الذي دبرته المخابرات الامريكية ضد الرئيس المنتخب من الشعب وقرار باعتقال كل قيادات الجيش المجرمة التي خانت ارادة الشعب و دبرت الانقلاب العسكري الارهابي وتقديمهم لمحاكمة… pic.twitter.com/NtaCePU9I5 — صلاح بديوي (@bedewi1_s) June 26, 2024

وتجمع عدد غفير من الشعب البوليفي حول القصر الرئاسي، ما جعل قائد الانقلاب الجنرال خوان خوسية زونيجا إلى الهرب باستخدام مدرعة الجيش، وأفادت وكالة رويترز أنه تم إلقاء القبض عليه، لينتهي أسرع انقلاب عسكري والذي لم تتجاوز مدته الـ3 ساعات.