أحمد مكي يكتب: المدن الجديدة.. حياة وآمال وطموحات لا تنتهي

يحتفل المصريون فى نهاية الشهر الجارى، وتحديداً يوم 30 يونيو، بذكرى الثورة التى أعادت مصر للمصريين، وكانت انطلاقة شرارة التنمية فى كافة أنحاء الجمهورية، حيث مضت القاهرة خلال هذه الفترة فى الدخول بقوة فى مشروعات البنية التحتية والطاقة والخدمات والطرق، ووضع أسس وقواعد الجمهورية الجديدة.

ومع كل زيارة رسمية أو غير رسمية لإحدى مدن الجبل الرابع الجديدة فى مصر، أتطلع لمعرفة رأى ضيوفنا القادمين من الخارج، خاصة أن شهادتهم تمثل بالنسبة لنا كمصريين، رأياً حقيقياً ووجهة نظر وشهادة غير مجروحة، فأكتشف مع كل «شهادة» أننا على الطريق الصحيح، وأن الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تسير فى الاتجاه الصحيح.

ولأننا فى المدن الجديدة نؤمن بأهمية المبادرات الجديدة، وأهمية توجيه الضوء إليها لضمان نجاحها، فقد تبنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة العديد من هذه المبادرات التى ساهمت إلى حد كبير فى تغيير حياة المصريين فى المدن الجديدة، وفى مقدمتها مبادرة «شارع مصر» التى تهدف إلى توفير فرصة عمل للشباب، وإضافة متنزهات جديدة وأماكن ذات طبيعة مختلفة تجعل من المدن الجديدة مناطق جذب للمصريين، وكانت مدينة الشروق هى المدينة الرائدة فى هذه المبادرة، وصاحبة السبق، ثم تلاها نجاح للتجربة فى باقى المدن الجديدة.

لم نكتفِ فى مدينة الشروق بتقديم هذه المبادرة كهدية للمدن الجديدة، وإنما سارعنا لتبنى مبادرة أخرى جديدة، عبر تنفيذ أسواق ومنافذ الخير، بالتعاون مع المجتمع المدنى والمستثمرين، حيث تهدف هذه المبادرة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين ليقوموا ببيع منتجاتهم من الخضراوات والفاكهة والأسماك.. إلخ، فى باكيات وبطريقة منظمة وبأسعار أقل بكثير من الموجودة داخل الأسواق التجارية، ومع المتابعة الدقيقة والمستمرة لهذه المنافذ.

تحولت منافذ الخير إلى علامة مميزة فى مدينة الشروق التى سبقت كل المدن فى تنفيذ هذه المبادرة المحترمة، حيث لاقت قبولاً كبيراً جداً جداً جداً من السكان داخل المدينة والمدن المجاورة، حيث نجح المشروع فى توفير فرص عمل لسكان المدينة، ممن لا دخل لهم، بالإضافة إلى أنه تمت مراعاة تخصيص باكيات لذوى الهمم عبارة عن 5% طبقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ولأننا فى المدن الجديدة نؤمن بأهمية المبادرات الجديدة، فقد جاءت مبادرة إنشاء ممشى رياضى، وإنشاء ممر للدراجات، على رأس المبادرات التى تبنتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتكون فى مقدمة المشروعات الكبرى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصةً الخدمات التى تغير من نمط وسلوك وعادات رواد المدن الجديدة، للاهتمام بصحتهم، حيث كانت مدينة الشروق فى مقدمة المدن الجديدة التى قامت بتبنى مبادرة إنشاء صالات ألعاب رياضية بالمتنزهات والحدائق العامة، جنباً إلى جنب مع الممشى الرياضى ومسار الدراجات، حتى تكتمل المنظومة، وتتحول المدينة وغيرها من المدن الجديدة، التى تنتهج نفس المنهج وتسير على نفس الطريق، إلى منطقة جذب تليق بالمصريين فى الجمهورية الجديدة.

* نائب رئيس جهاز مدينة الشروق