محافظ أسوان: نسابق الزمن لاستكمال إنجازات ثورة 30 يونيو المتتالية

أرسل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي، ووزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، وعدد من الوزراء الآخرين، بمناسبة الذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة.

وتقدم المحافظ في بيان اليوم، بخالص التهنئة لـ أهالي محافظة أسوان وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وجميع القيادات بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الحادية عشر لثورة 30 يونيو المجيدة، مؤكدًا استكمال الانجازات التي بدأتها الدولة بقيادة الرئيس السيسي.

وأشاد محافظ أسوان، بالدور القيادي للرئيس في إعادة مكانة مصر الرائدة على المستوى الإقليمي والدولي، تحت قيادته الرشيدة، قائلا: «نسابق الزمن لاستكمال ثمار مسيرة الإنجازات المتتالية لثورة 30يونيو».

كما عبّر اللواءأشرف عطية محافظ أسوان، عن أمنياته بأن يحفظ الله مصر وشعبها من كل مكروه وسوء، وأن يمنحهم التقدم والازدهار، مقدمًا الشكر لجميع القيادات على الإنجازات التي تحققت في السنوات الماضية.

وأكد المحافظ في برقياته، أهمية ثورة 30 يونيو، التي أعادت لمصر مكانتها المرموقة على الساحة الإقليمية والعالمية تحت قيادة الرئيس السيسي.