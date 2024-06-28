أمير كرارة خارج دراما رمضان 2025.. تفاصيل فيلمه الجديد

قرر النجم أمير كرارة الابتعاد عن الموسم الرمضاني للعام المُقبل، ليكون هو الفنان الثاني الذي يتخذ هذا القرار بعد محمد رمضان، الذي أعلن عبر صفحته منذ أيام خروجه من الموسم الرمضاني المُقبل لـ 2025.

أمير كرارة خارج السباق الرمضاني وينافس بفيلم جديد

وعلم «الوطن»، من مصادر مُقربة من النجم أمير كرارة، أنه يجري تحضيرات مُكثفة حاليًا، استعدادًا لدخول تصوير فيلمه الجديد، الذي لم يتم الكشف عن اسمه وتفاصيله حتى الآن، لكنه سيكون فيلم من إخراج وتأليف أحمد الجندي.

وأكد المصدر أن الفيلم الذي يعمل عليه أمير كرارة حاليًا، من المقرر أن يتم عرضه في 2025، بعد تقديمه مسلسل «بيت الرفاعي»، الذي شارك به في موسم دراما رمضان 2024.

يأتي هذا الفيلم لكرارة بعد فيلمه الأخيرة، «البعبع»، الذي قدمه مع النجمة ياسمين صبري في موسم عيد الأضحى في 2023، وحقق نجاح كبير، وهو الفيلم الذي ينتمي لنوعية أفلام الكوميديا، وكان تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.