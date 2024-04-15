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دراما المتحدة

داعية إسلامي: افعلوا هذا الأمر كثيرا بعد شهر رمضان (فيديو)

كتب:

محمد عزالدين
08:28 م | الإثنين 15 أبريل 2024
الشيخ رمضان عبدالمعز

الشيخ رمضان عبدالمعز

كشف الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، عن ضرورة الإكثار من الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله تعالى، بعد شهر رمضان، مؤكدا أن هذا دأب الأنبياء والصالحين والأولياء.

وأوضح خلال حلقة برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر قناة «DMC»، اليوم الاثنين، أن قدوتنا إمام المرسلين كان يقول: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ تُوبُوا إلى اللهِ، فإنِّي أَتُوبُ في اليَومِ إلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ»، مشيرا إلى أننا كما نسلم من الصلاة نستغفر الله، وكذلك نستغفر الله بعد رمضان.

وذكر الشيخ رمضان عبد المعز، أن الله سبحانه وتعالى قال: «وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ»، مشددا على أننا لم نصم حق الصيام، وما تلونا القرآن حق التلاوة، مردفا: «يقول الله سبحانه وتعالى: «عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ».

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