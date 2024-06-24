حدث ليلا: ضربة عنيفة لنتنياهو.. ودرجات حرارة غير مسبوقة.. ووباء يثير قلقا عالميا

خلال الساعات الماضية، تصاعدت الأحداث حول العالم، ما بين مخاوف من نشوب حرب بين الولايات المتحدة وروسيا، وانتقاد الإسرائيليين لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو لا سيما في ظل الفشل المتلاحق الذي يعاني منه بداية من السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، وموجات الحر التي تجتاح مصر والدول العربية، فماذا حدث ليلا؟

بوادر حرب بين روسيا وأمريكا

تصاعدت حدة التوترات بين روسيا والولايات المتحدة، بعد أن حملت الأولى الثانية مسئولية قصف كييف المتعمد لعدد من المدنيين في شبه جزيرة القرم بـ5 صواريخ أمريكية، ولأول مرة من عامين تهدد موسكو واشنطن بـ«عقاب عسكري رادع» بشكل مباشر.

قصفت كييف شبه جزيرة القرم بـ5 صواريخ «أناكميس» الأمريكية بعيدة المدى، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص بينهم طفلان، وإصابة ما لا يقل عن 100 آخرين بينهم أطفال، وجميعهم من المدنيين.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان، إن الولايات المتحدة تتحمل المسئولية بالدرجة الأولي لأنها زودت أوكرانيا بذخائر وأسلحة، كما تتحمل سلطات كييف المسئولية، مشددة على أن الأمر لن يمر بدون عقاب عسكري رادع.

ضربة عنيفة لنتيناهو

أصبحت المظاهرات اليومية ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو من الأمور المعتادة، خاصة بعد أن ظهر في لقاء على القناة الـ14 المتطرفة، تحدث خلالها عن أنه يسعى إلى إتمام صفقة جزئية لإعادة بعض المحتجزين في قطاع غزة وأن الأمر ليس سرًا.

وأكد أنه العمليات العسكرية في قطاع غزة لم ولن تستطيع القضاء على حركة حماس، وأنهم يكتفون بتدمير 60% من قدراتها، مضيفًا أنهم يدرسون فرض حكم عسكري مؤقت على قطاع غزة.

هذه التصريحات أثارت غضب أهالي المحتجزين، الذين أكدوا أن نتنياهو لا يهتم سوى ببقائه في السلطة حتى يفلت من المحاكمة بعد إقالة الحكومة، مطالبين بضرورة عقد صفقة لتبادل جميع المحتجزين وإعادتهم إلى المنزل أحياء وليسوا أموات.

وأكد أهالي المحتجزين في بيان نشرته صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، أنه إذا لم يتم التوصل لاتفاق فأنهم سيبدأون في عصيان مدني بداية من 7 يوليو المقبل ولن ينتهي إلا بإقالة الحكومة.

يأتي هذا في الوقت الذي يتعرض فيه نتنياهو لانتقادات بسبب الخسائر الضخمة التي تتعرض لها شمال الأراضي المحتلة من قصف يومي من حزب الله، مما أدى إلى ظهور بوادر حرب بين إسرائيل ولبنان.

درجات حرارة غير مسبوقة ببعض الدول العربية

وبحسب هيئات الأرصاد، فأنه بالتزامن مع الانقلاب الصيفي الذي بدأ السبت الماضي، شهدت مصر وبعض الدول العربية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، وبالأخص مكة المكرمة التي وصلت درجة الحرارة فيها لـ51 درجة مئوية.

وتبلغ متوسط درجات الحرارة في اليوم الاثنين في مصر وبعض الدول العربية ما بين 43 إلى 51 درجة مئوية، حيث سجلت مصر متوسط حرارة 43 درجة، بينما السعودية كانت 49، ما عدا مكة المكرمة كانت 51، بينما في الإمارات 47، وعمان 49.2، وفي الكويت وصلت لنحو 50 درجة مئوية.

مخاوف من عودة أسوأ وباء في تاريخ البشرية

وحذرت السلطات الطبية في عدد من الدول من عودة أسوء وباء في تاريخ البشرية والذي تسبب في مقتل أكثر من 50 مليون شخص حول العالم مطلع العام الجاري، وذلك بعد اكتشاف سلالة جديدة من إنفلونزا الطيور التي تنتقل بين البشر، وتشبه الانفلونزا الإسبانية.

وبحسب الدراسة التي نشرتها صحيفة الديلي ميل البريطانية، أنه على عكس الاعتقاد الشائع بأن إنفلونزا الطيور من الأمراض البسيطة والتي تسبب وفيات في حالات معينة مثل أصحاب الأمراض المزمنة، إلا أن السلالة الجديدة التي تم اكتشافها قادرة على الانتقال من الطيور إلى البشر، ومن البشر إلى البشر.