فيلم ولاد رزق 3 يواصل تصدر الإيرادات.. ويحقق 4 ملايين و800 ألف جنيه أمس

يواصل فيلم ولاد رزق 3 - القاضية تصدر الإيرادات في شباك التذاكر وسط المنافسة الكبيرة التي تشهدها دور العرض، بمشاركة عددٍ من الأعمال السينمائية لعدد من النجوم .

فيلم ولاد رزق 3 يواصل تصدر الإيرادات

قال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، لـ«الوطن»، إنّ فيلم ولاد رزق 3 - القاضية نجح أمس في الحفاظ على المركز الأول في شباك التذاكر، محققًا إيرادات بلغت نحو 4 ملايين و800 ألف جنيه.

فيلم ولاد رزق 3 - القاضية يشارك فيه عدد كبير من الفنانين من بينهم أحمد عز وعمرو يوسف وكريم قاسم وعلي صبحي، وسيد رجب ومحمد لطفي، وأسماء جلال وعدد آخر من الفنانين وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، والجزء الجديد ظهور عددٍ كبير من ضيوف الشرف من بينهم كريم عبدالعزيز، وإياد نصار، وأحمد فهمي.