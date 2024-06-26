224 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام مصرية خلال أسبوعي عرض.. ولاد رزق أبرزها

حققت 4 أفلام مصرية ما يقرب من 244 مليون جنيه إيرادات في دور العرض، على مدار 14 يوما، وتصدر فيلم ولاد رزق 3 القائمة، إذ حقق أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ السينما، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم ولاد رزق 3 خلال أسبوعين عرض 175 مليون و686 ألفا و276 جنيها، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، ونسرين أمين، وآسر ياسين، وأسماء جلال.

اللعب مع العيال

حقق فيلم اللعب مع العيال إيرادات خلال أسبوعين عرض 25 مليونا و255 ألفا و495 جنيها، تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، ويزو، بيومي فؤاد، باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب، حجاج عبدالعظيم.

عصابة الماكس

حقق فيلم عصابة الماكس في 14 يوما إيرادات بلغت 13 مليونا و277 ألفا و234 جنيها، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح.

أهل الكهف

وحقق فيلم أهل الكهف إيرادات في 14 يوم عرض 7 ملايين و983 ألفا و584 جنيها، مأخوذ عن مسرحية بنفس الاسم للأديب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة خالد النبوي، ومحمد ممدوح، ورشوان توفيق، وأحمد عيد، ومحمود حميدة، ومحمد فراج، وغادة عادل، وريم مصطفى.