رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

224 مليون جنيه إيرادات 4 أفلام مصرية خلال أسبوعي عرض.. ولاد رزق أبرزها

كتب:

هبة أمين
02:16 م | الأربعاء 26 يونيو 2024
فيلم ولاد رزق 3

فيلم ولاد رزق 3

حققت 4 أفلام مصرية ما يقرب من 244 مليون جنيه إيرادات في دور العرض، على مدار 14 يوما، وتصدر فيلم ولاد رزق 3 القائمة، إذ حقق أرقاما قياسية غير مسبوقة في تاريخ السينما، حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي.

وحقق فيلم ولاد رزق 3 خلال أسبوعين عرض 175 مليون و686 ألفا و276 جنيها، تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد ممدوح، وسيد رجب، ونسرين أمين، وآسر ياسين، وأسماء جلال.

 اللعب مع العيال

حقق فيلم اللعب مع العيال إيرادات خلال أسبوعين عرض 25 مليونا و255 ألفا و495 جنيها، تأليف وإخراج شريف عرفة، بطولة محمد إمام، ويزو، بيومي فؤاد، باسم سمرة، أسماء جلال، مصطفى غريب، حجاج عبدالعظيم.

عصابة الماكس

حقق فيلم عصابة الماكس في 14 يوما إيرادات بلغت 13 مليونا و277 ألفا و234 جنيها، تأليف رامي علي وأمجد الشرقاوي، وإخراج حسام سليمان، بطولة أحمد فهمي، روبي، لبلبة، أوس أوس، حاتم صلاح.

أهل الكهف

وحقق فيلم أهل الكهف إيرادات في 14 يوم عرض 7 ملايين و983 ألفا و584 جنيها، مأخوذ عن مسرحية بنفس الاسم للأديب توفيق الحكيم، سيناريو وحوار أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة، وبطولة خالد النبوي، ومحمد ممدوح، ورشوان توفيق، وأحمد عيد، ومحمود حميدة، ومحمد فراج، وغادة عادل، وريم مصطفى.

اقرأ المزيد:

3 أرقام قياسية لأحمد عز بعد عرض فيلم ولاد رزق 3 القاضية

فيلم ولاد رزق 3 يحقق 170 مليون جنيه خلال 13 يوم عرض

فيلم ولاد رزق 3 يحقق 6 ملايين جنيه إيرادات في دور العرض خلال 24 ساعة

فيلم اللعب مع العيال يحقق إيرادات 25 مليون جنيه في أسبوعين

فيلم اللعب مع العيال يحافظ على المركز الثاني في شباك التذاكر بإيرادات 985 ألف جنيه

فيلم عصابة الماكس يحقق 13 مليونا و277 ألف جنيه بدور العرض

«أولاد رزق» حاضر في فيلم عصابة الماكس لـ أحمد فهمي

فيلم أهل الكهف يحقق 8 ملايين جنيه إيرادات في 14 يوما

فيلم أهل الكهف يحقق المركز الرابع في دور العرض.. 600 ألف جنيه إيرادات خلال يوم
بقلم هبة أمين