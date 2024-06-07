رئيس حي شرق مدينة نصر: تقديم طلب ترخيص المحل يمنع غلق النشاط

أكد اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، استمرار الجولات المرورية للفرق الميدانية والمركز التكنولوجي المتنقل على المحال التجارية والأنشطة التجارية لتنفيذ القانون رقم 154لسنة 2019 لتشجيع المواطنين على ترخيص الأنشطة التجارية، وتعريف أصحاب المحلات بالتيسيرات التي يقدمها قانون المحال العامة وأهمية ترخيص المحلات، حيث يتم تقديم الخدمة من خلال شباك واحد بدلًا من التردد على عدة جهات للحصول على خدمة ترخيص المحل.

إجراءات الترخيص

وقال رئيس حي شرق مدينة نصر، لـ«الوطن»، إنّ طالب الترخيص يحصل على إفادة تمنع غلق النشاط لحين الانتهاء من استكمال إجراءات الترخيص، مشيرا إلى أنّ تحديد الرسوم المقررة على كل نشاط يأتي من خلال المنظومة الإلكترونية دون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار.

وأضاف أنّ القانون يعمل على اختصار الدورة المستندية، والتيسير على المواطنين، كما يستهدف ترخيص 316 نشاطًا تجاريًا، مشيرًا إلى أنّ الرسوم المقررة تحدد من خلال المنظومة دون تدخل العنصر البشري.

فرق ميدانية لترخيص المحلات

وأشار إلى أنّ الفرق الميدانية تصل إلى المحلات وتتسلم من القائمين عليها المستندات المطلوبة لترخيص النشاط منها نوع النشاط، وصفة مقدم الطلب، وسجل تجاري حديث، والبطاقة الضريبية، وعنوان المحل، ورسم كروكي للنشاط.