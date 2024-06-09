تأثير ارتفاع درجة حرارة الجو على الإنسان.. تؤدي إلى مضاعفات خطيرة

لم يكن فصل الربيع، الذي أوشك على الانتهاء، وحلول فصل الصيف المقرر أن يبدأ رسميا يوم 20 يونيو المقبل، فصلا عاديا هذا العام، إذ شهدت درجات الحرارة ارتفاعا غير مسبوق لأسابيع، تخطت حاجز الـ40 درجة، ما جعل الكثيرون يتسائلون عن تأثير ارتفاع درجة حرارة الجو على صحة الإنسان، خاصةً مع تزايد الأوبئة والفيروسات التي تأتي بها الرياح التي تصاحب ارتفاع درجات الحرارة.

وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن الحرارة تشكل خطرًا كبيرًا على الصحة البيئية والمهنية، أبرزها الإصابة بالإجهاد الحراري السبب الرئيسي للوفيات المرتبطة بالطقس، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم الأمراض الكامنة بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والصحة العقلية والربو، ويمكن أن تزيد من خطر الحوادث وانتقال بعض الأمراض المعدية.

تأثير ارتفاع درجة حرارة الجو على الإنسان

وعدد تقرير منظمة الصحة العالمية WHO، تأثير ارتفاع درجة حرارة الجو على صحة الإنسان، والتي يستعرضها «الوطن» في السطور التالية:

(1) يجري تحديد كمية الحرارة المخزنة في جسم الإنسان من خلال القدرة على التخلص من الحرارة المتولدة داخليًا من عمليات التمثيل الغذائي بسبب الإجهاد الحراري البيئي.

(2) تشكل الملابس حاجزًا أمام فقدان الحرارة

(3) اكتساب الحرارة الخارجية من البيئة.

(4) يؤدي عدم قدرة الجسم على تنظيم درجة الحرارة الداخلية والقضاء على اكتساب الحرارة في مثل هذه الظروف إلى زيادة خطر الإجهاد الحراري وضربة الشمس.

(5) الضغط الذي يتعرض له الجسم أثناء محاولته تبريد نفسه يؤدي أيضًا إلى الضغط على القلب والكليتين، ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى تفاقم المخاطر الصحية الناجمة عن الحالات المزمنة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والعقلية والجهاز التنفسي والسكري، والتسبب في إصابة الكلى الحادة.

(6) يمكن أن ترتبط موجات الحر أيضًا بأحداث تلوث الهواء الخطيرة.

كيف تحمي نفسك خلال الموجة الحارة؟

ما هي الإجراءات التي يجب على الناس اتخاذها خلال الموجة الحارة؟، العديد من النصائح قدمتها منظمة الصحة العالمية، من أجل الحفاظ على صحتك خلال الموجة شديدة الحرارة، أبرزها:

* البقاء بعيدا عن الحرارة:

تجنب الخروج وممارسة الأنشطة المجهدة خلال الأوقات الأكثر سخونة في اليوم.

*البقاء في الظل:

تذكر أن درجات الحرارة المحسوسة في الشمس يمكن أن تكون أعلى بمقدار 10-15 درجة مئوية.

* حافظ على برودة منزلك:

استخدم هواء الليل لتبريد منزلك عن طريق فتح النوافذ بعد حلول الظلام عندما تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية خلال النهار عندما تكون درجات الحرارة في الهواء الطلق أعلى من الداخل، أغلق النوافذ وقم بتغطيتها بالستائر أو المصاريع لمنع أشعة الشمس المباشرة.

* إغلاق أكبر عدد ممكن من الأجهزة الكهربائية:

استخدم المراوح الكهربائية فقط عندما تكون درجات الحرارة أقل من 40 درجة مئوية، أما في درجات حرارة أعلى من 40 درجة مئوية، استخدم مكيف الهواء، اضبط منظم الحرارة على 27 درجة مئوية وقم بتشغيل مروحة كهربائية، وهذا سيجعل الغرفة أكثر برودة بمقدار 4 درجات مئوية.

* حافظ على جسمك باردًا ورطبًا:

استخدم الملابس وأغطية السرير الخفيفة والفضفاضة، خذ حمامات باردة وبلل بشرتك باستخدام قطعة قماش مبللة أو رذاذ أو ملابس خفيفة مبللة، فضلا عن شرب الماء بانتظام.

* لا تترك أبدًا الأطفال أو الحيوانات في السيارات المتوقفة لأي فترة من الوقت:

يمكن أن ترتفع درجات الحرارة بسرعة بشكل خطير، لذا تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، ما يجعل ترك الأطفال أو الحيوانات داخل السيارات يعرضهم للخطر.