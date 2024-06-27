وظائف أمن بالقاهرة والجيزة برواتب مجزية وأرباح وبوليصة تأمين.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة القوى العاملة عما يزيد عن 3 آلاف وظيفة خالية للشباب على مستوى المحافظات المصرية، وفي تخصصات متنوعة، وذلك في إطار نشرة التوظيف النصف الشهرية، والتي تحرص من خلالها على توفير فرص عمل بأجور مناسبة تطبق الحد الأدنى للأجور، وتضمن تشغيل 5% من ذوي القدرات الخاصة.

تفاصيل وظائف الأمن

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة حراسات للأمن والحراسة بمحافظة القاهرة، عن حاجتها لتعيين 100 فرد أمن إداري، بالشروط التالية:

- أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عالٍ أو متوسط.

- العمل 12 ساعة.

- الراتب حسب المقابلة.

- السن من 21 إلى 45 عاما.

المميزات والحقوق

يحصل المقبولون في الوظائف على المميزات التالية:

- تأمين طبي.

- تأمين اجتماعي.

- بوليصة تأمين.

- إجازات سنوية.

- أرباح.

أماكن العمل بوظائف الأمن

يعمل المقبولون في الوظائف في الأماكن التالية:

- مدينة نصر.

- التجمع.

- وسط البلد.

- مصر الجديدة.

- الجيزة.

- الرحاب.

6- أكتوبر.

كيفية التقديم على الوظائف

يمكن التقديم على وظائف وزارة العمل من خلال إحدى الطرق التالية:

- مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

- مديريات العمل بالمحافظات.

- أرقام وعناوين الشركات المُرفقة.

الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.